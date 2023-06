ŽOK Ferivi Višnjevac

Foto: ŽOK Ferivi Višnjevac

Kadetkinjeimale suna prvenstvu Hrvatske u Zadru."Nakonkoju su osvojile mlađe kadetkinje (U-15) prije mjesec dana, bez velike najave kadetkinje (U-17) su u Zadru pokazale kakose isplati. Odigrale suu kojima su ostvarile(OK Split, ŽOK Gornja Vežica i OK Kitro Varaždin) i(OK Olimpik, ŽOK Ribola Kaštela i OK Pula).Borbenom igrom su sesa odličnim utakmicama protiv odličnih ekipa. Izrazitopružile su nam šansu da se testiramo protiv najjačih odbojkaških ekipa i dobijemoigranja teških utakmica kakve nemamo prilike igrati u našoj regiji. Na korak smo bili i do ulaska u polufinale, ali neovisno o tome svaka čast curama na prikazanoj igri!" napisali su iz kluba na svojoj FB stranici.