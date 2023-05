Dana Osječko-baranjske županije

Kao i svake godine povodom proslave Dana Županije, Osječko-baranjska županija je dodijelila godišnje nagrade, kao i nagrade za životno djelo. Svi dobitnici su svojim radom, trudom, odricanjem i primjerom zaslužili biti predloženi i dobiti ove nagrade. Naime, uspjeli su u onome što bi i svatko od nas trebao pokušati napraviti u svom segmentu djelovanja, a to je učiniti našu zajednicu kvalitetnijim, boljim i prosperitetnijim mjestom za život, upravo ono što su oni učinili, a Osječko-baranjska županija im je dodijelila Nagrade. Nadamo se da će njihov primjer slijediti i drugi

Josip Cvenić

Iako je to nagrada za životno djelo, „posao“ ide dalje. Mi i dalje namjeravamo stvarati dok god imamo zdravlja, živosti i dok to ljudi prepoznaju kao nešto njima prihvatljivo

Vrijeme prolazi, a ostaju brojne uspomene. U šali kažem: „Poznajem pola Osijeka, a druga polovica poznaje mene“. Naime, tijekom godina aktivnog djelovanja obučio sam plivanju više od 30.000 osoba, od mladih do onih nešto starijih, a uvijek je s neplivačem bio i netko od rodbine, pa je to onda „cijeli grad“. Osim toga, tu su i brojni studenti jer smo od 1978. godine uveli tjelovježbu na sve fakultete osječkog Sveučilišta, pa su i sjećanja koja nosim brojna i dugotrajna

Izuzetno sam sretna i ponosna jer kada se sjetim vremena svog djelovanja pomalo sam u nevjerici da smo sve to prošli, ali je tuga u mom srcu kada ponovno gledam kamo svijet ide danas. Zato me neizmjerno diraju sve scene rata u Ukrajini, ponovno vidim isti model i način koji smo proživljavali za vrijeme Domovinskog rata jer rat je toliko užasan da se njegove posljedice osjećaju u cijelom svijetu. Jedna njemačka poslovica kaže „Rat se lako započinje, ali teško završava“, a naši prognanici i izbjeglice su bili toliko hrabri da su izdržali sve izazove zajedno sa mnom. Ono što je mene nosilo cijelo to vrijeme je činjenica da su država i svi ljudi stajali iza nas i onoga što činimo, vjerujući u san o slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Upravo zbog toga, hvala svima onima koji su prepoznali to naše doba

U povodu, koji se obilježava 2. lipnja, svake se godine zaslužnim pojedincima i institucijama dodjeljuju Nagrade Osječko-baranjske županije za životno djelo te godišnje nagrade u više kategorija. Tako je danas (31. svibnja 2023. godine) u sjedištu Županije u Osijeku održana prigodna svečanost na kojoj je županuručio najviša županijska javna priznanja.Dobitnici Nagrade Osječko-baranjske županije za životno djelo kao javnog priznanja za cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju su:- za životno djelo ostvareno u području kulture- za životno djelo ostvareno u području socijalne skrbi- za životno djelo ostvareno u području tjelesne kulture i sporta- u području gospodarstva - Nexe d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Našice. Nagradu je primio član Uprave Nexe d.d.- u području znanosti - prof. dr. sc.- u području prosvjete - Dječji kreativni centar Dokkica. Nagradu je primila predsjednica Dokkice- u području zdravstva i socijalne skrbi - Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Nagradu je primio predsjednik Centra- u području kulture - HRT Radio Osijek. Nagradu je primio glavni urednik Radio Osijeka- u području tjelesne kulture i sporta - Nogometni klub „Olimpija“ Osijek. Nagradu je primio tajnik KlubaU ime svih laureata zahvalila je dobitnica Nagrade OBŽ za životno djelo ostvareno u području socijalne skrbi- rekao je župan Ivan Anušić.Dobitnik Nagrade OBŽ za životno djelo ostvareno u području kulturesmatra dobivanje ove Nagrade lijepim priznanjem nakon višegodišnjeg rada i stvaranja, no naglašava: -- poručio je.Dobitnik Nagrade OBŽ za životno djelo ostvareno u području tjelesne kulture i sporta Antun Fijala naglasio je kako mu Nagrada puno znači te podsjetio na neke od aktivnosti. -- rekao je.- zaključila je Nada Arbanas.