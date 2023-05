NK Osijeka sreću

Tekst i foto: Srđan Lukačević

Iskoristit ćemo priliku i u najavi četvrtog dana Festivala poželjeti igračimau zadnjoj prvenstvenoj (povijesnoj) utakmici u Gradskom vrtu prije preseljenja na novi stadion. Njima zadnja tekma na stadionu,prvi sajam u sportskoj dvorani odmah pored stadiona. Ok, ugurali smo se malo i „“, no ne bez razloga. Osim što na Festivalu posjetitelji mogu kupiti brojnukao što su primjerice naslovina gradskom vrtu, važno je naglasiti da će do Festivala svi posjetitelji moći najnormalnije doći. Doduše uz dozu strpljenja, ali bez problema. Toliko od sporta, a sada se prebacujemo na programski dio predzadnjeg dana Panonskog festivala knjige.I ovaj dan obiluje programima zapa će se tako posjetitelji moći družiti, uživati u radionici i pogledati izložbute upoznatidonosi radionicui to u dva termina, a tu su iza najmlađe posjetitelje.Mali odmor od knjiga napravite ui uživajte u uistinu prekrasnim radovima poznatog hrvatskog akademskog slikara, ilustratora i grafičara. Izložba je dio popratnog programa Festivala, a bit će otvorena u 12.00 sati uKulturnog centra.Na programu četvrtog dana Festivala dva su panela, prvi od njih nosi nazivi održat će se na glavnoj pozornici s početkom u 16.00 sati. Drugi je nešto kasnije i programski zatvara dan, a održat će se pod nazivoms početkom u 19.30 sati. Književnih poslastica također neće nedostajati jer nam u goste dolazesa svojim najnovijim romanomkoji će predstaviti svoj nedavno objavljeni roman. Roman Duhovi, završnica tetralogije Cloaca Maxima, predstavlja uzbudljiv književni kaleidoskop naše stvarnosti u rasponu od čitava tri stoljeće. Roman Hotel Wartburg pripovijeda o jednoj naizgled sasvim običnoj obitelji, nesretnoj na svoj način. Kroz tu nesreću pisac nas vodi automobilom, pogađate, marke Wartburg.Oba su ova književna velikana dovoljan poziv da posjetite Panonski festival knjige, upoznate se s njihovim djelima, a ako tome dodamo i popuste na brojne književne naslove koji idu i do, jasno je gdje ćete provesti barem dio subotnjeg dana. Uživajte u Festivalu.