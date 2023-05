mnoštvo darovitih učenika

Tekst i foto: Udruga Klikeraj

Svakog proljeća u Osijeku se okupi. Ovog proljećau pratnji svojih učitelja pristiglo je iz raznih dijelova Slavonije kako bi obilježili završetak još jednog projekta “” čiji je nositelj poznata osječka organizacijaKlikeraj je udruga koja se posljednjih devet godina bavi radom s darovitim učenicima. U ovogodišnjem projektu stručnjaci iz Klikeraja udružili su se s praktičarima i učenicimaZavršni skup Proljetna škola kreativnosti uključivao je dva dijela:na kojemu su učenici, prema vlastitom odabiru, imali priliku učiti i družiti se u edukativnim radionicama iz područja drame, likovnosti, psihologije, povijesti te STEM i orijentacijskim radionicama, a u drugom dijelu sudjelovali su nana kojoj su prezentirali svoje projekte nastale tijekom ove školske godine. Na konferenciji prikazani su kratki dokumentarni filmovi, uradci školskih timova, koji su prikazivali proces i rezultate projektnog učenja svake škole. Glasovanjem školskih timova proglašeni su najuspješniji učenički dokumentarci. Filmovi su to učenika i učitelja izProjekt “Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost” provodi se od 2016. godine zahvaljujući financijskoj potpori. Usmjeren je razvoju kreativnosti kod darovitih učenika osnovnih škola. Osim programa za darovite učenikeprojekt uključuje i razvoj kompetencija učitelja i stručnih suradnika kroz edukacije i treninge koji su ove godine organizirani u suradnji s C. Najveći je to projekt ove vrste na području Istočne Hrvatske i do sada je okupio desetke škole s područja. U udruzi Klikeraj iznimno su zadovoljni suradnjom i realizacijom ovog događaja i raduju se novim poznanstvima, iskustvima i suradnjama iduće godine i još jednom proljetnom kampu.