Tekst i foto: Petra Pekarić

U četvrtak, 25. svibnja 2023., na Filozofskom fakultetu u Osijeku održano je posljednje predavanje u sklopukao dijela projekta. Predavanje pod nazivom „“ održala je vanjska suradnica asistentica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u OsijekuU svojem zanimljivom predavanju predavačica se osvrnula na sustavu 19. stoljeću, s naglaskom na, točnije. Bilo je riječi o vlastelinskim sudovima te kako se odvijao, kao i tko je bio u njega uključen. Svi podatci o Valpovačkom vlastelinstvu čuvaju se uu Osijeku. Bilo je zanimljivo čuti koje su vjeroispovijesti bili osuđenici, gdje su bili rođeni te zbog čega se ne može sa sigurnošću potvrditi koja je bila prosječna dob osuđenika. Nadalje, svi prisutni mogli su čuti nešto više o statusu osuđenika, je li se on mogao mijenjati te koliku je važnost imao bračni status optuženog. Određeni dio pažnje posvetio se Romima i ženama koje su najčešće bile optuživane za. Predavačica je također spomenula i sustav kažnjavanja te je naglasila da je bio poprilično neujednačen, kao i da se zatvorenike često fizički kažnjavalo, tjeralo na post i javne radove. Bičevanja su bila česta, ali se to češće radilo ženama nego muškarcima. Spomenuti su i recidivisti, koji su opetovano bili optuženi za različita kaznena djela.Zaključno, prva polovica 19. stoljeća razdoblje je u kojem se počinju događati velike promjene, koje će svoj vrhunac doživjeti u vrijeme revolucija, 1848. i 1849. godine, te neoapsolutizmu. Izvori vlastelinskog suda Valpovačkog vlastelinstva o osuđenicima iznose značajne podatke o stanovništvu vlastelinstva, kao i o kaznenim djelima koja su činili.Predavanje je bilo zanimljivo i poučno, što je također pokazala i rasprava koja je nastupila nakon njega. To je ujedno bilo i posljednje predavanje predviđeno za ovaj ciklus. Pratite nas i dalje na društvenim mrežama i stranicama Fakulteta te se vidimo najesen, u novom ciklusu popularno-znanstvenih događanja!