NK Osijek

Gradski vrt

444 ulaznice

četvrtka 25. svibnja

pet tisuća ulaznica

četvrtak i petak od 10 do 18 sati

www.ulaznice.hr

Tekst: NK Osijek

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Erana stadionubit će zaključena pred punim tribinama. Postalo je to jasno nakon što su u srijedu oko 16 sati rasprodana sva dostupna mjesta za tribinu Istok, a do kraja dana, u 18 sati, na raspolaganju su ostaleza tribinu Zapad dolje.Odu prodaji će biti iza tribinu Zapad gore, cijene ulaznica za tu tribinu iznose četiri eura za članove NK Osijek (jedan euro za djecu do 15 godina) i osam eura za one koji nisu članovi Kluba (tri eura za djecu do 15 godina).Radno vrijeme Ticket pointa bit će ui na dan utakmice od 10 do 20 sati. U četvrtak 25. svibnja ulaznice za utakmicu protiv Rijeke bit će moguće kupiti i na druženju s navijačima na Trgu slobode u periodu od 12 do 19 sati. Ulaznice je moguće kupiti i online na