Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Članovikoji su nastupili nau slovenskom Ptuju, imaju razloga biti zadovoljni. To se posebno odnosi nakoja je s rezultatomna 100 metara prepone ostvarila normu za(od 7. do 10. kolovoza). Mia je također izborila mogućnost nastupa na kontinentalnoj smotri mlađih seniorki U-23 kojoj će domaćin biti finski(od 13. do 16. srpnja). U svojoj je disciplini na ovom natjecanju završila kao. Državna je reprezentativka iz redova Crveno-plavih na taj način potvrdila status jedne odNajbolje osobne rezultate ostvarile suu utrci na 200 metara s vremenom 24,55 što je u Sloveniji bilo dovoljno za drugo mjesto tekoja je nastupila na 100 prepone. S rezultatom 14,05 zauzela je četvrtu poziciju. Svoju najbržu utrku ove sezone na 400 metara (51,51) istrčao je, a svakako je vrijedno zabilježiti da je prvi u skoku s motkom bio naš iskusnis preskočenih 5.11.