Prije svega čestitao bih našim igračicama, Ženskom nogometnom klubu, stručnom stožeru i predsjedniku na rezultatu kojim su nam priuštili 24. naslov prvakinja Hrvatske. Od srca čestitam što pronosite ime grada Osijeka diljem Hrvatske. Grad Osijek putem Zajednice osječkog sporta sufinancira Ženski nogometni klub, a ovom prigodom za osvajanje prvenstva odlučili smo vas nagraditi s 5 tisuća eura

Svih ovih godina klub se selio sa Mačkamame na Elektru i Olimpiju ali od iduće godine to više neće biti slučaj. U suradnji s Gradom Osijekom i Športskim objektima novi dom Ženskog nogometnog kluba Osijek postaje Gradski vrt . Ono što bih svakako napomenuo a to je da na inicijativu predsjednika Ženskog nogometnog kluba Bojana Bodražića , uz veliku podršku dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza gospodina Vučemilovića, razgovaramo sa predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marinom Kustićem da u budućnosti Gradski vrt postane kamp ženske nogometne reprezentacije . Kao što znate, u subotu imamo zadnju utakmicu u Gradskom vrtu protiv Rijeke i ovim putem pozivam sve sugrađane da dođu u što većem broju da se oprostimo od našeg Gradskog vrta koji ide u rekonstrukciju za što smo osigurali 6 milijuna eura europskih sredstava. Osim rekonstrukcije Gradskog vrta to uključuje i revitalizaciju cijelog kompleksa oko Gradskog vrta uključujući i bivši perivoj Gradskog vrta gdje je nekad bio Speedwey. Sva ta rješenja uskoro ćemo predstaviti javnosti

Nadam se da će djevojke u novim uvjetima još bolje raditi i da ćemo iznjedriti još puno igračica koje će nositi ne samo osječki već i reprezentativni dres na što smo svi u klubu izuzetno ponosni. Svaki dan ćemo davati sve od sebe kako bismo pokazali da zaslužujemo ovakvu podršku i Grada Osijeka i Osječko-baranjske Županije, kao i nogometnog središta Osijek i Županijskog nogometnog saveza. Hvala vam u ime Ženskog nogometnog kluba Osijek

Čestitam našim igračicama na osvojenom 24. naslovu prvakinja Hrvatske. Zahvaljujem se gradonačelniku koji je organizirao ovaj prijem i što je bio na utakmici na promociji prvakinja i za sve što radi kada je u pitanju sport grada Osijeka. Hrvatski nogometni savez pomaže kroz niz programa razvoj ženskog nogometa kao i na razini UEFA-e, FIFA-e i povećanje ulaganja

Maja Joščak.



Zahvaljujem Predsjedniku i dopredsjednici koji su nam u suradnji sa gradonačelnikom omogućili dolazak u Gradski vrt i nadam se da ćemo svojim zalaganjem, trudom i rezultatima opravdati njihovo povjerenje.

Tekst i foto: Osijek.hr

ove je godine osvojio svoji na taj način potvrdio svoj statusTom prigodom, igračice, trenera, direktoricui predsjednika ŽNK Osijek, te dopredsjednika HNS-a, primio je osječki gradonačelniksa suradnicima. Gradonačelnik Radić čestitao je igračicama, treneru i upravi kluba na velikom uspjehu, te im uručio dar od– izjavio je gradonačelnik Radić te najavio da će stadion Gradski vrt ostati osječka kuća nogometa i nakon što NK Osijek preseli na novi stadion.– rekao je Radić.Svoje zadovoljstvo preseljenjem u Gradski vrt izrazio je predsjednik ŽNK Osijek Bojan Badrožić.– rekao je Bodražić.Za reprezentaciju Hrvatske nastupaju igračice iz Osijeka u svim uzrasnim kategorijama. U ime HNS-a prijemu je nazočio dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović.– rekao je dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ante Vučemilović Šimunović.U ime igračica ŽNK Osijek prisutnima se obratila