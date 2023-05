tri učenice, osamnaest učenika i pet nastavnika Strojarske tehničke škole Osijek

Početkom 4. razreda nas je razrednik upoznao s novim projektom u Španjolskoj vezanim za robotiku. Odmah sam se zainteresirao za projekt, jer je meni područje robotike koje je odabrano za moju struku vrlo zanimljivo.



Kako bismo bili sposobni ići na projekt, prvo smo morali ispuniti prijavnicu, napisati motivacijsko pismo i imati zadovoljene određene uvjete kod natječaja za mobilnost.



Nakon što je škola odabrala učenike, ubrzo su nam počele kulturološke, jezične i stručne pripreme na kojima smo učili o Španjolskoj i o gradu Sevilla u kojem ćemo boraviti, razne stručne riječi za snalaženje tamo na engleskom jeziku, što možemo očekivati na praktičnom radu i slično. Partnerska organizacija u ovom projektu je EuroMind.



Iščekivani i konačan datum i vrijeme polaska bio je 16. travnja u 02:00 ispred škole. Prvo smo putovali autobusom do zračne luke u Beogradu iz koje smo letjeli do Malage te smo iz Malage putovali autobusom do Seville gdje nas je upoznala koordinatorica Edita iz Eurominda s hostelom Albergue Inturjoven Sevilla i dala nam sve potrebne informacije za boravak u Sevilli. U ponedjeljak ujutro smo išli u DYPROMAC tvrtku gdje smo odradili dvotjednu stručnu praksu. Prvi dan smo se upoznali s vrstama robotia i zašto se koriste. Poslije prvog dana nam je turistički vodič pokazao znamenitosti grada Seville i uputio nas na razne kulturološke znamenitosti . Na praksi smo u programu RoboDK radili simulaciju upravljanja robota koji bi obavljao razne zadatke poput bojanja, zavarivanja, prenošenja objekata i drugo. Za vikend u subotu smo posjetili grad Cadiz na Atlantskom oceanu.



Zadnji radni dan su nam podijeljeni certifikati o uspješno obavljenoj stručnoj praski za završetak. Ovo je definitivno jedno od najboljih putovanja koje ću pamtiti cijeli život!

Roberto Olujić

Tekst i foto: Danijel Kovačević, voditelj projekta

U sklopu Erasmus+ projektabili su u Sevilli u Španjolskoj na(job shadowing).Učenici zanimanjasudjelovali su na dvotjednoj mobilnosti stručne prakse, dok su pak tri nastavnika stručnih predmeta sudjelovali tjedan dana na(job shadowing).Učenici su imali dva nastavnika u pratnji koja su pratila rad učenika te rješavali svetijekom mobilnosti. Mobilnost učenika bila je organizirana u Sevilli gdje su učenici imali prilike steći nova znanja i vještine u području strojarstva. Učenici su prema planu dvotjedne prakse projekta Erasmus+ K1 „“ uz pomoć mentora imali priliku usvojitiiz područja robotike te hibridnih i električnih vozila.Skupina od 7 učenika u zanimanju strojarski računalni tehničar naučila je raditi u programuza programiranje i simulaciju industrijskih robota. U programu su programirali. Druga skupina od 14 učenika zanimanja tehničar za vozila i vozna sredstva i automehaničar imali su prilike praktično raditi i detaljno se upoznati sa svim. Učenici su rastavljali, ispitivali i mjerili parametre na komponentama koje čine vozilo na hibridni i električni pogon (baterija, invertor ...). Stručni nastavnici su imali prilike promatrati rad španjolskih kolega iz svoje struke.Za sve učenike i nastavnike ovo je bilo, jer su imali priliku usvojitiiz područja strojarstva koja se primjenjuju trenutno u području strojarstva. Učenicima i nastavnicima plaćen je put i smještaj s punim pansionom tijekom boravka u Španjolskoj. Nakon završetka učenici i nastavnici dobili suo uspješno odrađenoj stručnoj praksi i Europass dokument u kojem su zabilježena stečena znanja i vještine tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu. Sam projekt sufinancirala je Europska unija, a odobrila Agencija za mobilnost i programe EU-a.Strojarska tehnička škola Osijek redovito sudjeluje u projektima mobilnosti te je školi dodijeljena i. Akreditacija omogućuje lakšu i jednostavniju prijavu i provedbu projekata mobilnosti u dužem vremenskom roku. Za našu školu to je veliko priznanje uspješnog provođenja dosadašnjih projekta mobilnosti učenika i nastavnika.– Učenik 4. razreda, smjer Strojarski računalni tehničar