Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek

Završna konferencija projekta

Regionalnog centra kompetentnosti ELPROS

9.695.362,13 eura

3.974.289,41 eura

5.721.072,71 eura

Uz RCK Elektrotehničke i prometne škole Osijek, u komu upravo završavamo infrastrukturni dio vrijedan gotovo četiri milijuna eura i njegovo opremanje, u Osječko-baranjskoj županiji imamo i RCK Ugostiteljsko-turističke škole Osijek. Za centre kompetentnosti odabrali smo te dvije škole jer je tržište rada pokazalo da su ta zanimanja deficitarna, a trebamo imati spremne osobe za taj posao, i to ne samo sa završene četiri godine srednje škole, pa kroz centar kompetentnosti želimo osnažiti kvalitetu učenika za tržište rada. Kod ELPROS-a je to važno i povezano i s novim investitorom, američkom kompanijom Jabil koja će trebati upravo takav profil. Naravno, FERIT će također raditi svoj dio posla, no upravo ovaj dio će biti najzahtjevniji, brojčano najbitniji, za popunjavanje struke koja će trebati raditi u toj tvrtki, a time će RCK ELPROS imati dodatnu vrijednost. Projekt RCK-a je započet prije odluke Jabila o dolasku kod nas, no već tada su se pokazivale potrebe za elektrotehničkim i prometnim smjerom, kao i ugostiteljsko-turističkim

Ivan Anušić

4 milijuna eura

5 milijuna eura

10 milijuna eura

Antun Kovačić

novog prostora

Projekt se pripremao i provodi se tri godine te sam zahvalan svima koji su u tomu sudjelovali. Zadovoljstvo je danas vidjeti zgradu u ranije samo zamišljenom svjetlu. Kako je veći dio opreme već stigao i ugrađen, objekt je pripremljen te očekujem da od rujna učenici imaju priliku stjecati znanja u tim novim i većim prostorima i na još više nove kvalitetne opreme. U zgradi su i 6 soba sa 4 ležaja te jedna jednokrevetna, ukupno 25 ležaja, kako bi učenici iz cijele Slavonije i Baranje, ali i izvan Hrvatske mogli doći na edukacije i pri tomu tu mogu prespavati. Spremamo se otvoriti školu i preko ERASMUS programa za učenike iz cijele Europe, baš kako naši učenici sada odlaze u druge zemlje na edukacije

Miranda Glavaš-Kul

Namjera nam je da kvaliteta obrazovnog procesa bude što viša kako bi učenici mogli polaziti obrazovne procese i smjerove koji su danas potrebni na tržištu rada. Prioritet nam je usklađivanje potreba tržišta rada sa obrazovanjem u školama, kao i cjeloživotno obrazovanje odraslih odnosno mogućnost prekvalifikacije, što će provoditi i ovaj Centar. Mlade ljude moramo i trebamo zadržati ovdje, a kvalitetno obrazovanje i prohodnost od osnovne prema srednjoj školi i visokom obrazovanju je ključ svega toga

Dragan Vulin

zadovoljan

Od samog početka razgovora o dolasku Jabila u Osijek, djelatnici ELPROS-a na čelu s ravnateljem Antunom Kovačićem su sudjelovali u tim razgovorima jer je investitoru bilo izuzetno važno da postoji tako jaka srednja škola koja može obrazovati dovoljan broj kadrova za njihovu buduću tvornicu

održana jei otvorenje nove zgrade. Ukupna vrijednost projekta RCK ELPROS iznosi, od čega se na projekt uspostave infrastrukture odnosi, ana projekt uspostave RCK-a. Nova zgrada prostire se na 2.000 m2, a sastoji se od prizemlja i tri kata.- rekao je županDodao je kako je u RCK ELPROS do sada uloženo više od, a projekt se nastavlja nadogradnjom drugih sadržaja. Da bi centar zaživio u punom obliku potrebno je uložiti još oko, odnosno ukupna investicije je gotovoRavnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijekpojasnio je kako je riječ o završetku projekta infrastrukturne nadogradnje ove škole. Time je stvoreno više od 2.000 m2u kojima će učenici i svi koji su usmjereni prema elektrotehnici i računalstvu, dakle i odrasli polaznici, moći stjecati nova znanja, kompetencije i vještine.- istakao je Kovačić te dodao da škola planira povećati plan upisa za još jedan razred trogodišnjeg smjera.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽnaglasila je da Županija kao osnivač srednjih i osnovnih škola usmjerila svoje djelovanje na podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, što je i cilj oba RCK-a.- naglasila je.Zamjenik gradonačelnika Osijekaje rekao kako jedosadašnjom izgradnjom RCK ELPROS, projekta značajnog za grad i županiju, ali i Hrvatsku.- kazao je Vulin.