Tekst: Turistička zajednica Grada Osijeka

Foto: Mario Đurkić i Bruno Jobst

Proteklog se vikenda u gradu Osijeku održao. Urbana kulisa grada, predivne lokacije poputuz zvuke žive glazbe i oživljenu povijest priuštili su posjetiteljima nezaboravan vikend i jedinstven doživljaj grada na Dravi.Odaziv je bio iznad svih očekivanja, a ova je nova i jedinstvena manifestacija u Grad Osijek privukla sudionike iz, ali i iz obližnjih gradova poput Slavonskog broda,Sve je započelo u veličanstvenom ambijentu, prigodno smještenom na nekadašnjem(Vinskom trgu), današnjem. Uz odličnu vinil glazbu i elegantne plesače predstavljeno je deset, vinara s osječkom adresom. Uz stručno vodstvo sommeliera i poznavatelja mnogobrojnih vinskih pričate, polaznika CafeWineSchool u Bordeauxu, uživalo se u različitim okusima i aromama, a uz vino je predstavljena i rakija Jedna. Radionicu je posjetio i pravi osječki pandur koji je vinoljupcima govorio o vinskim zgodama i nezgodama iz prošlosti Tvrđe, dok je za sam završetak osvježavajućim i inovativnim vinskim koktelima publiku oduševila miksologinja. Masterclassu su prisustvovali i gosti iz Ljubljane koji su se oduševili vinskom ponudom, ali i novim konceptom vinske radionice s dozom zabavnog sadržaja.Drugi dan osječkog Wine and Walka započeo je u subotnje popodne na glavnomgdje su sudionici koji su platili „“ (stari namet iz 18. st. kojim se globio svatko tko se u kasne sate skitao gradom) preuzeli svojeu vinskoj kućici.Na trgu se smjestila i prva vinska postaja u prigodnou kojem su se mogla kušati vina vinarija. Posjetitelji su saznali i da je upravo Osijek imao prvi tramvaj u Hrvatskoj koji je dobio još davne 1884. godine.Vinske ekipe šetnju su u pratnji svojih vodiča nastavili najljepšom ulicom u gradu,i ušetali u dvorištegdje ih je dočekala vinska okrijepa vinarijate ukusne delikatese u obliku štapića od sira, maka, paprike i drugih domaćih dodataka. Za gastronomsku ponudu na postajama pobrinuli su se učenici i učitelji Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku. Svi koji su na licu mjesta oslikali i vinsku razglednicu ujedno su si omogućili besplatan posjet Muzeju likovnih umjetnosti do kraja lipnja!Treća vinska točka smjestila se uz sam rub, podno Sokolskog doma, gdje je sudionike raspjevao i rasplesao sjajni. Osim u trima vrhunskim vinima vinarija, posjetitelji su mogli uživati i u vinogradarskom gulašu.Posljednja službena vinska postaja smjestila se u zelenoj oazi, u predivnom ružičnjaku u kojem je zasađena i najstarija vinova loza na svijetu iz prijateljskog grada. Tamo su posjetitelje oduševili studenti osječkekoji su na zabavan način ispričali i otpjevali priče o „bećarini“ i drugim činjenicama i legendama iz prošlosti. Za vinsku okrijepu pobrinule su se vinarije Josić, Kusić i Svijetli dvori, a za slatku završnicu gostima su ponuđene čokoladne Sofijine praline đakovačkih učenika strukovne škole.Sve je zaokružiokoduz nastup NO Jazz Benda, svjetlosne kulise, 360 photo bootha i gastronomsku ponudu, a zabava se nastavila do kasnih noćnih sati!Projekt Turističke zajednice grada Osijeka podržavaju partneri Hrvatska turistička zajednica, Grad Osijek, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Regionalni centar kompetentnosti Osijek, Kulturni centar Osijek i Glas Slavonije d. d.