Dragan Kovačević

Nina Obuljen Koržinek

Ivan Anušić

Ivan Radić

Slavko Kozina

24. svibnja u 12.00 sati

10.00 sati

djeci i mladima

17.00 satI

László Végel

Nepokopana prošlost

Mate Granića

Diplomatska oluja

Damir Karakaš

Potop

1.900 četvornih metara

od 24. do 28. svibnja

Još nas jedan dan dijeli od početka prvog Panonskog festivala knjige na kojem nas, pored svečanog otvorenja, očekuju, nekolikoi ono što brojni posjetitelji očekuju, značajniLjubiteljima knjige na samom će se otvorenju obratiti, potpredsjednik HGK,, ministrica kulture i medija,, župan Osječko-baranjske županije,, gradonačelnik Grada Osijeka, te, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK. Svečano će se otvorenje održati, u dvorani Gradski vrt u Osijeku, dok sam Festival svoja vrata za posjetitelje otvara već uPosebna će se pažnja tijekom cijelog Festivala posvetitikoji će uz ponudu naslova namijenjenu njima, već prvog dana uživati u nekoliko pričaonica i atraktivnih radionica.Književni program za odrasle, una glavnoj pozornici, otvarai promocija njegova romana. Topao je to i šarmantan roman koji nudi pogled kroz ključanicu u život ovog iznimnog pisca. Bridak i ironičan, ovaj sjajni pisac na šarmantan i duboko promišljen način oslikava razdoblje od 1941. do 1990. prateći povijesna zbivanja kroz prizmu obiteljskih odnosa i događaja u mikrosvijetu Végelovih.Pregled povijesnih zbivanja donose nam i memoari najdugovječnijeg Tuđmanovog ministrakoji su doživjeli svoje 2. izdanje., knjiga koja je prodana u više od 30.000 primjeraka, bilježi sjećanja jednog od najbližih Tuđmanovih suradnika i iskusnog diplomata zaslužnog za međunarodno priznanje Hrvatske, s odmakom vremena i iskustva. Memoarski zapisi Mate Granića hrvatski su bestseller, a posjetitelji imaju priliku pobliže upoznati gospodina Granića kao autora ovih vrijednih zapisa o jednom vremenu. Promocija će se održati na glavnoj pozornici s početkom u 18.00 sati.Programski dio prvog dana Festivala zatvorit će jedan od najplodnijih hrvatskih pisaca,koji će predstaviti svoj najnoviji roman. Nakon hvaljenih romana Kino Lika, Blue Moon, Sjećanje šume, Okretište... ovaj cijenjeni književnik čija su djela postala standardni dio repertoara nacionalnih kazališnih kuća u Hrvatskoj, ali i omiljenih nam domaćih filmova, predstavit će roman koji dotiče ključne egzistencijalne teme u životu pojedinca kao što su ljubav, zavičaj, obiteljski odnosi te Domovinski rat. Predstavljanje knjige će se održati na glavnoj pozornici s početkom u 19.00 sati.Podsjećamo da će se Festival nadvorane Gradski vrt održatis više od 40 domaćih nakladnika koji će posjetiteljima ponuditi brojne novitete i one starije naslove uz popuste i do 70 posto. Važno je i naglasiti kako je osmišljeno više od 55 atraktivnih i visoko kvalitetnih programa