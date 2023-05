Saru Aščić

O tom klupskom rekordu govorim već godinama i mogu reći da se jedan mali dio mene, da to tako kažem, počeo bojati da sam obećavala nešto, što neću nikada napraviti. No, osobno sam se uvijek nekako nadala da hoću, da ja to ipak mogu. Iskreno, nisam baš očekivalo da će to biti na ovom mitingu, ali se pokazalo da sam dala sve što sam mogla. Bila sam brza, snažna također, radila sam stvari koje inače ne uspijem napraviti i to je na kraju rezultiralo s 1,85. U tom je trenutku toliko emocija prošlo kroz mene, baš sam bila uzbuđena, tako da mi je trebalo neko vrijeme kako bih povjerovala da sam to zaista napravila

Nešto je do sada nedostajalo da dosegnem taj rekord, sve do ove subote. Osobni pomak za tri centimetra u mojoj disciplini nije mala stvar, tako da sam jako sretna. Ovo mi je vratilo i nadu da možda mogu dosegnuti i nešto više u odnosu na ono što sam mislila u kontekstu nekih svojih granica. Poznati trener Bojan Marinović koji je nekada radio s Blankom Vlašić mi je rekao da se okušam i na visini 1,90, poslušala sam ga i probala to preskočiti. Bio je to ipak, barem zasad, preveliki zalogaj, ali nije mi izgledalo tako strašno kao što sam mislila. Neću ništa obećavati, ali mi je ovaj rekord veliki stimulans za dalje

Kakav je to bio dan za! Subota, 20. svibnja 2023. sigurno će joj ostati cijeloga života u sjećanju. Uspjela je, naime, pobijediti nau Zagrebu te ostvariti svoju karijeri i postaviti novi klupski rekord –! Dosadašnja rekorderka bila jekoja je 23. lipnja 1990. u Beogradu preskočila 1,84. Dakle, nakon 33 godine Slavonija-Žito ima novu rekorderku u ovoj disciplini, što apsolutno zaslužuje pozornost i velike čestitke.“, pričala nam je Sara.Iz njezine perspektive, u 26. godini kada je dosta fokusirana i na trenerski posao, ovo je definitivno velika stvar za jednu od najiskusnijih članica AK Slavonija Žito.“.Što se tiče ostalih rezultata predstavnika Crveno-plavih na ovom zagrebačkom mitingu, istaknimo drugo mjesto zana 100 metara prepone s rezultatom 14,13. Na taj način naša je preponašica izjednačila svoj osobni rekord. Pobijedila jeiz varaždinske Slobode (13,50). Broncu je osvojio(Sara mu je trenerica) u skoku u vis preskočivši 1,95 metara, a korak do medalje ostala jekoja je bila četvrta na 100 metara (12,23).