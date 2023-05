Nika Turković

11

10. lipnja 2023.

Nika Turković

Sea star festival

10. lipnja

Kulturnog centra

13 eura

najvećih hitova svjetskih i domaćih zvijezda

Napokon stižemo u Slavoniju! Baš se veselim nastupu u Osijeku i susretu s publikom. Ova turneja je ostvarenje svih naših snova i tako smo sretni da će Slavonci biti dijelom naše "11" priče.

11

Sam(a)’ je moja najveća pjesma do sad, za koju sam od početka znala da će morati dobiti svoj video spot. Imala sam ideju scenarija koji zapravo opisuje neke glavne stadije tugovanja i puštanja toga svega iz sebe/ svog života, pa je tako ovaj puta spot, uz Luku Sepčića dobio i dašak mog režiranja, u čemu sam se prvi put nekako jako amaterski okušala. Više sam raspisala svoju viziju, koju je Luka onda pretočio u sve što sam si ikad zamislila. Mislim da su SESTRICE ovoga puta napravile nešto meni najljepše do sada i nekako mi to sve skupa savršeno zatvara ovu cjelinu koju nosi album ‘11’.

[Nagradno darivanje]

1x2 ulaznice

Nike Turković

Nagradno darivanje

hvaljeni novi album "" predstavljau Osijeku.oduševila je, a za njezin zagrebački koncert u klubu Peti Kupe tražila se karta više, zato je sigurno da će rasprodati i nastup u Osijeku gdje stiže. Na krovuNika će prvi put predstaviti svoj novi album "11". Early bird ulaznice za koncert su već rasprodane, a nove ulaznice po cijeni od, danas su puštene u prodaju.Cijeli album, ali i neke odNika i njezin bend će uživo predstaviti osječkoj publici." - rekla je Nika.Nika Turković nedavno je objavila debitantski album i mahom osvojila publiku i kritiku. Priča albuma "" još nije završena je nedavno predstavila i vizionarski spot za pjesmu "sam(a)" koja nosi hrabru poruku ljubavi prema sebi i emancipiranosti."‘Ulaznice za koncert možete kupiti putem sustava Eventim, a više o koncertu pronađite u Facebook eventu.Portal Osijek031 darujeza koncertmožete pronaći na našoj Facebook stranici