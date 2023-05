Gospodarska kretanja

pozitivan trend

statističkim podacima

rekordne vrijednosti

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

92.238 osoba

1.787 osoba više

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek

13.408 nezaposlenih osoba

Osječko-baranjske županije

5.762 obrta

451 obrt više

Ivan Anušić

Ivana Katavić Milardović

Podaci o zaposlenosti najvažniji su pokazatelji o kretanju gospodarstva, a zaposlenost u Osječko-baranjskoj županiji već nekoliko godina napreduje i sada je na rekordnoj razini. U isto vrijeme nezaposlenost bilježi rekordno niske brojke. Usporedimo li ta dva pokazatelja vidimo da se dijelom podudaraju brojke o smanjenju nezaposlenih i povećanju zaposlenih, što je dijelom rezultat prekvalifikacija i drugih naših projekata kojima ljudi nalaze posao. Treći rekordni podatak odnosi se na broj obrta. Kontinuirano investiranje, educiranje, prekvalifikacije, poticaji te početkom ove godine završena izgradnja projekata Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće i Gospodarskog centra OBŽ, čija je vrijednost više od 180 milijuna kuna, još će ojačati pozitivna kretanja u gospodarstvu

doprinos razvoju

Početkom svibnja Županija je objavila četiri javna poziva za poduzetnike i institucije poduzetničke podrške ukupne vrijednosti 325.000,00 eura. To su javni pozivi za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja za koji je osigurano 260.000,00 eura, zatim za promotivne aktivnosti 27.000,00 eura, za informiranje i obrazovne aktivnosti 14.000,00 eura te za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika 24.000,00 eura. Javni pozivi su otvoreni su do utroška sredstava, najkasnije do 29. rujna 2023. godine. Županija provodi i niz drugih projekata namijenjenih poduzetnicima. To su recimo projekti koje provodimo u suradnji s HBOR-om, a to je i sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite, pa imamo vrlo povoljne kamate, za određene kategorije korisnika 0 %. Tu su i stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva, gdje trenutno nudimo najpovoljnije kamate koje uopće postoje u RH, a za krajnjeg korisnika kreću se već od 0,78 %. Imamo i projekt Poduzetnički obzor i besplatne edukacije za poduzetnike, projekt učeničkog poduzetništva i druge kojima razvijamo poduzetničku klimu i stvaramo dodatne pretpostavke u kadrovima i infrastrukturi za daljnji razvoj poduzetništva

Osječko-baranjska županija je aktivno uključena i u projekte osposobljavanja i prekvalifikacije za dugotrajno nezaposlene osobe, po čemu je jedina u RH koja zajedno s HZZ-om provodi svoje projekte poticanja zapošljavanja. Do sada je u različite projekte osposobljavanja bilo uključeno više od 1.100 nezaposlenih osoba, a za ove projekte Županija je osigurala više od 550.000,00 eura. Trenutno su aktivni i Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja za 27 dugotrajno nezaposlenih žena, te novi blok radionica pod nazivom „MATHOS Web Development Bootcamp“ za 20 nezaposlenih osoba. Kroz te projekte Županija nastoji biti kvalitetan partner svakom poduzetniku

Tekst i foto: OBZ.hr

na području Osječko-baranjske županije zadnjih godina imaju, a prema službenimtrenutno dostižukoje unose dodatni optimizam i za buduća kretanja. Tako je prema podacima, krajem travnja ove godine na području Osječko-baranjske županije bilo zaposleno, što jenego u travnju 2022. godine, a to je rekordno visoka zaposlenost na području Županije.Prema podacimakrajem travnja 2023. godine bilo je evidentirano, odnosno 443 osobe (3,2 %) manje nego prethodni mjesec i 1.421 osoba (9,6 %) manje nego u travnju 2022. godine, što je rekordno niska nezaposlenost.Na dan 15. svibnja 2023. godine na područjubila su aktivna, što jeu odnosu na isti dan prošle godine. I to je rekordno velik broj aktivnih obrta na području Županije.O aktualnom stanju gospodarstva i aktivnostima Osječko-baranjske županije na tom planu danas (18. svibnja 2023. godine) na konferenciji za medije govorili su župani pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ. Ujedno su predstavili mjere, projekte i potpore koje gospodarstvenicima osigurava Županija te tako daje svoj doprinos pozitivnim gospodarskim kretanjima.- rekao je župan Ivan Anušić.Pročelnica UO za gospodarstvo OBŽ Ivana Katavić Milardović naglasila je kako Županija daje svojgospodarstva kroz potpore, kapitalne projekte, kao i niz drugih projekata namijenjenih poduzetnicima, poljoprivrednicima i razvoju turizma., kazala je.- poručila je pročelnica Ivana Katavić Milardović.