Tekst i foto: Martina Papak

u Osijeku organizirala je za svoje učenike i njihove roditeljeu sportskoj dvorani. Tom prilikom su se, uz različite srednje škole u Osijeku, predstavili i projektzajedno su sklopu radionica „“.Zainteresiranim učenicima i roditeljima predstavljen je Inklutour s, svim dosadašnjim aktivnostima koje su provedene u sklopu projekta i onima koje tek slijede te se posebna pozornost pridala nastavku školovanjai to upravo u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek koja nudi redovni program uz. Također, učenicima i roditeljima predstavljena su sva zanimanja koja se nude u Ugostiteljskoj školi, a u tom predstavljanju najviše su pomogli učenici Ugostiteljske škole koji su posjetiteljima iz prve ruke dali informacije kako je biti učenik ove škole, a na sajmu su bili u svojim uniformama i time privukli veliku pozornost posjetitelja.U sklopu predstavljanja projekta Inklutour, s nekolicinom učenika i roditelja prošlo se i krozo ugostiteljstvu i turizmu koji je prezentiran i ostalim učenicima osnovnih škola na prijašnjim radionicama kako bi se stvorio dodatni interes za navedeni sektor.Bitno je spomenuti kako zau sektoru turizma i ugostiteljstva postoji veliki interes, kako djece, tako i roditelja, dok osobito veliki potencijal u navedenom sektoru imaju, a sve s ciljem stvaranja originalnije, drugačije i inkluzivnije turističke ponude na ovom području.Nove radionice su na rasporedu sutra i to u, dok idući tjedan slijedi zadnja radionica u ovom periodu i to uProjekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Financiran je iz bespovratnih sredstava, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.” u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.