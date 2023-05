Sunce i toplije vrijeme

Tekst i foto: Osijek031.com

je na vidiku.Prema prognozi koju nam donosi, danas i sutra se očekujea nakon toga samoDanas će prevladavati. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar dnevna temperatura doSutra će u unutrašnjosti biti, povremeno uz mogućnost za, od sredine dana i poneki. Poslijepodne se ponajprije na istoku očekuju. Jutarnja temperatura, a dnevnaZa vikend napokon. Prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do