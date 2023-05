Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

Danas (17. svibnja 2023. godine) održana je sjednicana kojoj je razmatrana aktualna situacija na području županije prouzročenazbog velikih količina oborina. Sjednicu je vodio načelnik Stožera, a nazočni su bili predstavnici svih operativnih službi civilne zaštite.Nakon izvješća predstavnikazaključeno je da sve operativne službei poduzimaju redovne aktivnosti, prema potrebi obavljaju dodatne intervencije, a spremne su za sve eventualno potrebne aktivnosti i izvanredne događaje. Naglašeno je kako je trenutno ukupno stanje stabilno i pod kontrolom, a ne očekuje se znatnije pogoršanje. Potencijalni problem na pojedinim lokacijama mogu bitiizazvani ekstremnim količinama oborina u kratkom vremenskom razdoblju, no i za takve situacije su spremni svi čimbenici obrane od poplava.Direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih vodaistakao je kako na području Osječko-baranjske županije. Unatoč velikim količinama oborina, vodostaj Drave kod Osijeka, kao i Dunava i drugih vodotoka na području županije, su na razini uobičajenih za svibanj. Vodostaj u Osijeku u 8.00 sati 17. svibnja iznosicentimetara i na snazi je pripremno stanje obrane od poplava, a stanje redovne obrane od poplava proglašava se kada Drava dosegneKovačević je podsjetio da su velike poplave bile 2014. godine, no od tada su Hrvatske vode saniraleuz Dravu (Donji grad u Osijeku, naselje Karašica, Viljevo, Sveti Đurađ,…), izgrađeno je više novih akumulacija kojima se utječe i na bujične tokove te drugi zahvati, a veliki riječni nasipi su održavani i stabilni.- S- poručio je Kovačević.Prema podacima Područnog ureda CZ OBŽ i Vatrogasne zajednice OBŽ do sada je zabilježen određenizbogiz oborinskih kanala u nekoliko naselja na širem području Našica te kod Dragotina.- zaključio je načelnik Stožera CZ OBŽ Mato Lukić te dodao kako su dva vatrogasna tima iz OBŽ upućena na područje Karlovca, a u ispomoći ugroženim područjima su i članovi osječke stanice HGSS-a.