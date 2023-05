HEP Toplinarstvo

nižim temperaturama

ugasiti grijanje

završava ogrjevna sezona

toplinskim sustavima

Kao i svake godine, odmah po završetku ogrjevne sezone kreću opsežni i kompleksni radovi na toplinskim sustavima, koji se ne mogu izvoditi dok je uključeno grijanje i čija je provedba planirana sve do početka uključivanja grijanja u novoj ogrjevnoj sezoni 2023./2024.

kapitalnim ulaganjem

12 milijuna eura

Sa završetkom ogrjevne sezone, HEP-Toplinarstvo je u ponedjeljak, 15. svibnja, nastavilo s radovima na projektu „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek

Trasa radova proteže se od kraja prethodno obnovljene dionice u parku na Trgu bana Josipa Jelačića, preko južnog dijela trga, trasom biciklističke staze na sjevernoj strani Ulice Matije Gupca do raskrižja s Goričkom ulicom. Završetak te dionice predstavlja spoj na kraju prethodno izvedene dionice u Goričkoj ulici. Druga se dionica odnosi na trasu uz željezničku prugu iza pogona Žito d.o.o., na novi most preko Ulice M. Divalta i kanala Palčić te u nastavku do pogona TE-TO.



Tijekom 2022. godine uspješno je zamijenjeno 3,1 kilometra trase vrelovoda, a preostalih 1,3 kilometra zamijenit će se do 31. listopada 2023. do kada je ugovoren rok građenja.

održivost i okolišnu prihvatljivost energetskog sustava

12,3 milijuna eura

6,1 milijun eura

Realizacija projekta dovest će do veće energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava, manjih emisija štetnih tvari u okoliš, povećanja sigurnosti opskrbe toplinskom energijom te stvaranja preduvjeta za daljnji razvoj vrelovodne mreže na području grada Osijeka

potvrdilo je u utorak da će se unatočsvim građanima u sljedeća tri danajer, a započet će ponovno sredinom rujna. Sudeći prema priopćenjima istoga dana kreću s radovima na”, objašnjavaju iz HEP-a.HEP Toplinarstvo medijima je dostavilo priopćenje u kojem ističu da nastavljaju su toplinski sustav grada Osijeka – provedbu prekovrijedne revitalizacije osječkog vrelovoda“ - stoji u priopćenju u kojem se objašnjava da će se radovi istovremeno izvoditi na nekoliko dionica, sukladno važećoj građevinskoj dozvoli, dozvolama za raskopavanje i prometnim elaboratima privremene regulacije prometa.” Drugim riječima, Osječanima - ili bar za dio njih - početak sljedeće sezone grijanja očito neće biti 15. rujna, kako je to najavljeno iz "centrale" HEP-a, već će se sljedećih mjesec i pol dana nakon toga uzdati u blagu i toplu jesen. I alternativne načine grijanja.IZ HEP Toplinarstva navode kako je riječ o kapitalnom projektu u Osječko-baranjskoj županiji, koji će stvoriti preduvjete zau Osijeku. Ukupna vrijednost projekta je, od čegačine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.”. „”, ističu iz HEP Toplinarstva.