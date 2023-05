Zoljanu

25-godišnjak

neregistriranim mopedom

upaljeno kratko svjetlo

zaštitnu kacigu

nije zaustavio

1,10 promila

ne može

9 bodova

presuđen

uhićen

oduzeto

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Prilikom nadzora prometa u, jučer oko 18,00 sati zatečen jeiz Zoljana, koji je upravljaona kojemu nije imaote za vrijeme vožnje nije imao. - izvijestili su iz policije.Vozač se k tomena znak policijskog službenika već je naknadno zaustavljen.Obavljenim alkotestiranjem mu je utvrđena prisutnost odalkohola u krvi te da je upravljao mopedom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno dapodnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih. Isti je unazad tri godine dva puta pravomoćnoza upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te jei privremeno mu jevozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. - stoji u policijskom izvješću.Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 6.080 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.