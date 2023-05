Vlada Republike Hrvatske

Policijske uprave osječko-baranjske

12337

24994

4168

580

1061

cjelodnevno radno vrijeme

od 17. svibnja do 11. lipnja

isteklim dokumentima

nisu obvezni

je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. donijela odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 slijedom čega građani svoje istekle isprave moraju zamijeniti novima u roku od 30 dana, preciznije - u roku od 30 dana trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava.Na dan 12. ožujka 2023. godine na područjuskupa sa pripadajućim policijskim postajama (Policijska postaja Beli Manastir, Policijska postaja Belišće, Policijska postaja Donji Miholjac, Policijska postaja Đakovo i Policijska postaja Našice) broj isteklih osobnih iskaznica iznosi, broj isteklih putnih isprava iznosi, broj isteklih vozačkih dozvola iznosi, broj isteklih oružnih listova za držanje oružja iznosi, dok broj isteklih oružnih listova za držanje i nošenje oružja iznosiKako bi svi građani kojima su istekli dokumenti uspjeli ih na vrijeme izraditi, Policijska uprava osječko-baranjska uvela je. Tako će šalteri za stranke na kojima se izdaju dokumentiraditi od ponedjeljka do petka, od 7,15 do 18,30 sati.Napominjemo da će se svaki radni dan od 15 do 18,30 sati isključivo raditi samo sŠalteri za dokumente u policijskim postajama nastavit će raditi u jednoj smjeni.Svakako treba istaknuti da putovnica i vozačka dozvoladokumenti te ih građani nakon isteka roka važenja ne moraju pribavljati ako ne namjeravaju putovati u zemlje koje zahtijevaju putovnicu ili ako ne namjeravaju voziti vozilo.Putem mobilne aplikacije e-Redomat moguće je rezervirati termine za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole, za preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola te reguliranje prebivališta.Skrećemo pažnju kako samo zahtjeve za izdavanje osobne iskaznice eOI morate podnositi u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema Vašem prebivalištu dok druge usluge Ministarstva unutarnjih poslova možete koristiti i preko sustava e-Usluge MUP-a RH i putem sustava e-Građani.Također, ovim putem upućujemo i na ekonomičnost koju omogućava aktivacija elektroničke osobne iskaznice eOI, a nakon čega je moguće podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole elektroničkim putem, dakle bez dolaska u policijske postaje ili uprave. Aktivacijom elektroničke osobne iskaznice mogu se koristiti i ostale elektroničke usluge dostupne u sustavu eGrađani.