svjedočanstvima ljudi

nije mazio

životnih teškoća

vraćaju nadu, daju ohrabrenje, umnažaju vjeru te pružaju utjehu

Rođeni smo i nikada nećemo umrijeti: svjedočanstvo Chiare Corbella Petrillo

Jači od mržnje: moj put od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana

Tima Guenarda

Preobražena: put Patricije Sandoval od droge, beskućništva i planiranog roditeljstva do slobode i blagoslova

Patricie Sandoval i Christine Watkins

Tajni dnevnik Elisabeth Leseur: žena zbog čije se dobrote muž ateist obratio i postao svećenik

Elisabeth Leseur

Tekst: Ana Klaić, univ.bacc.cult.

Ovaj bismo vam mjesec preporučili naslove vezanih uzkoje život uglavnom, no upravo s pomoću, usudili bismo se reći, postali su još veći ljudi te su pokazali kakav čovjek svatko od nas može biti, ukoliko, uz pomoć vjere, ustraje u dobru, ljubavi, praštanju i sebedarju. Ove knjigeu težim trenucima života kad nas uhvati sumnja o tome imaju li patnja i sve to što prolazimo smisla? Nakon pročitane, barem jedne od sljedećih knjiga, nećete više dvojiti oko odgovora na to pitanje. Moguće, čak, da ćete si u tom trenutku postaviti upravo suprotno pitanje, ima li život bez patnje smisao?Prva knjiga koju bismo vam preporučili jest -. Knjigu su napisali su Chiarini najbliži prijatelji, bračni par Simone Troisi i Cristiana Paccini, uz pomoć Chiarina muža Enrica. Na ovu ćemo se knjigu osvrnuti nešto više nego na ostale, no kada je pročitate, shvatit ćete i zašto. Ova knjiga će vam vratiti nadu i vjeru, ohrabriti vas, probuditi u vama ljubav te potaknuti na sebedarje. Chiara Corbella Petrillo i njen suprug Enrico nedugo nakon braka dobiju saznanje kako čekaju djevojčicu Mariju, no nažalost, ultrazvuk otkriva kako njihova Marija ima tešku urođenu malformaciju, moždani dio lubanje njihova ljubljenog djeteta nije se formirao. Unatoč tome, Chiara i Enrico odlučuju se za Marijin život. Chiara rađa Mariju koja je provela trideset minuta života na zemlji u zagrljaju ljubavi svoje majke i oca, koji su je, nakon krštenja, pratili i pri njezinu rođenju za nebo. Nekoliko mjeseci kasnije, Chiari je otkrivena druga trudnoća. Nažalost, ni ta nije dočekana radosnim vijestima. Nakon već prvog ultrazvuka, dječak kojemu su dali ime David, nije imao noge. U sedmom mjesecu novi pregled ultrazvukom otkriva da uz nedostatak donjih udova, kod maloga Davida postoje malformacije unutarnjih organa. Jednako kao i za prvu trudnoću, Chiara i njezin suprug Enrico odlučuju iznijeti i drugu trudnoću do kraja. Prateći svog voljenog sina Davida molitvom i ljubavlju kroz njegov kratak život, ispraćaju svoje drugo dijete u nebo. Unatoč trpljenju, traumama i osjećaju obeshrabrenja, Chiara i Enrico nisu se zatvorili životu te nakon nekoga vremena dolazi nova trudnoća: Francesco. I napokon je sve bilo u redu, ultrazvukom je potvrđeno dobro zdravlje djeteta. Ali, u petom mjesecu trudnoće dolazi novi križ. Chiari dijagnosticiraju tešku ranu na jeziku te se nakon prvog zahvata potvrđuje najgora od svih pretpostavki – karcinom. Unatoč tome, Chiara i Enrico ne gube vjeru i, „sklapajući savez“ s Bogom odlučili su još jednom životu reći „da“. Chiara je bez imalo promišljanja branila Francesca i, izlažući se velikom riziku, odgodila svoje liječenje nastavljajući trudnoću, budući da se tek nakon poroda djeteta mogla podvrgnuti radikalnijem operativnom zahvatu i ciklusima kemoterapije i zračenja. Francesco se rađa kao zdrav i lijep dječak te otprilike godinu dana nakon teške bitke, u dvadeset i osmoj godini života, Chiarin duh prelazi u nebo k svojoj drugoj dječici. Chiarin životni put, kao i onaj njezina supruga Enrica i sina Francesca, dotaknuo je tisuće ljudi u Italiji i šire. Knjiga koja je pred vama, nije samo priča o životu jedne žene koja je umrla na glasu svetosti. Knjiga je to o ljubavi prema životu, o životu općenito. Prateći život Chiare Corbella Petrillo, učimo kako živjeti s pouzdanjem u Božji plan, kako odnos s Bogom svaku situaciju okreće na dobro, kako Crkva hrani vjeru pojedinca i kako Bog može preobraziti život ako smo otvoreni djelovanju njegove milosti.Drugi naslov koji nikako ne biste smjeli zaobići, jest –, autora. Ovo je vrlo potresna, bolna priča koja govori o snazi praštanja kao koraku u novi život u kojemu glavnu riječ ima ljubav. Tima, majka napušta s tri godine, a u dobi od pet godina vlastiti ga je otac premlatio toliko da je naredne dvije i pol godine proveo u bolnici. Djetinjstvo Tima Guénarda bilo je slijed boravka u raznim institucijama i udomiteljskim obiteljima, prepuno nasilja, bijesa i mržnje. Nakon što s osamnaest godina upoznaje hendikepirane ljude koje je društvo posve odbacilo i od kojih svi odvraćaju pogled, biva potresen u nutrini do te mjere da započinje put koji će ga dovesti do novoga života. Ova šokantna životna ispovijest donosi istinitu priču o potrazi jednoga izgubljenog ranjenog djeteta za ljubavlju i životom u punini. Njegove su riječi izravne i snažne, riječi čovjeka koji je živio na samome dnu i iz njega se izdigao, riječi koje donose poruku nade da svaki čovjek, ma koliko bio ranjen, može oprostiti, može voljeti i, nadasve, da je svaka ljudska osoba vrijedna ljubavi. “Ako ne vjerujete da je Bogu sve moguće, pročitajte „Jači od mržnje Tima Guénarda.“ Ovo nije nikakav roman, već istinita ispovijest njegova života koju nakon mnogo godina iznosi u šokantnim i zapanjujućim detaljima.“ – Messages et Messagers.Sljedeća knjiga za koju smo se odlučili u ovom članku jest -, autorica. Još jedna potresna, iskrena životna priča koja je svjedočanstvo Božje milosti u životu Patricije Sandoval, koja nakon obraćenja, ozdravljena od ovisnosti, prekida sa starim načinom života. Postala je poznata govornica koja putuje svijetom i drugima prenosi svoje iskustvo oslobođenja i preobrazbe. Ako se osjećate obeshrabreno, ovo je knjiga za vas. Nitko nije previše slomljen da ga ljubav i milost Božja ne bi mogla dotaknuti, uspraviti i ozdraviti. Izdvojila bih dva citata koji po meni možda najbolje opisuju ovu knjigu, a oni su sljedeći: “Kao svećenik pročitao sam mnogo knjiga, ali nijednu poput priče o ljubavi između Patricije i Boga, njezina Oca. Ova je knjiga dar Neba onima koji vjeruju da za njihov život više nema nade, melem duhovne utjehe za svakoga tko je blagoslovljen da je pročita.“ - P. Victor Salomon, Koordinator Defiendelavida.org. “Patricia Sandoval ima doista nevjerojatnu priču, o grijehu i patnji, ali i o milosti i iskupljenju. Iznad svega, ona je podsjetnik na to koliko nas Bog ljubi, hoda s nama, čak i kad posrćemo i „čini sve na dobro onima koji Ga ljube.“ Ova divno napisana knjiga potpuno vas uvodi u svoj svijet i ima čime izazvati i nadahnuti svakoga od nas, posebno za podršku najmanjim Božjim stvorenjima, nerođenima.” – Nadbiskup Salvatore CordileoneČetvrti naslov kao preporuka jest, autorice. Ova je knjiga intimni dnevnik, sadrži duhovne zapise i misli žene koja je gotovo dvadeset pet godina provela u braku s gorljivim ateistom koji se rugao njezinoj vjeri i pokušavao je odvratiti od nje. S obzirom na prethodno napisano, vjerojatno ćete se iznenadii kad ga počnete čitati jer započinje uvodom Elisabethina supruga, Felixa, koji je naslovljen „Moja draga i sveta Elisabeth“. Ovakav naslov inače možda i ne bi izazvao neko posebno zanimanje, međutim, napisao ga je čovjek koji je bio okorjeli ateist, a bio je u braku s predanom i posvećenom katolkinjom. Sve do njezine smrti. Felix sam svjedoči koliko je bio okrutan i pun nerazumijevanja prema Elisabeth i njezinoj želji da živi svoju vjeru. Iako je na vjenčanju obećao da će poštivati vjeru svoje supruge, kaže da mu je to vrlo brzo počelo smetati, te ju je pokušavao pridobiti na svoju, nevjerničku stranu. Elisabeth je žena koja je, unatoč suprugovoj ljubavi, trpjela zbog različitih svjetonazora u braku. Po muževljevim riječima, živjela je u bolnoj duhovnoj samoći. Patila je i zbog fizičke bolesti koja ju je pred kraj života potpuno onemogućila u obavljanju normalne svakodnevice. Sve svoje trpljenje prikazivala je Bogu za muževo obraćenje. Elisabethin primjer potvrda je da svatko od nas može iskoristiti svoj život za svoje vlastito i tuđe posvećenje. Njezina duboka vjera plod je ustrajne molitve i predanja Bogu. Elisabeth se uvijek nanovo odlučivala na život u vjeri i uvijek iznova donosila iste odluke – ljubiti Boga i svoje bližnje, a uz to obavljati svoje obiteljske i kućne dužnosti. Njezina žrtva i trpljenje u konačnici su se isplatili jer njezin se muž obratio. No, ne samo što se obratio, nakon njezine se smrti i zaredio za svećenika.