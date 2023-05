kišobran

promjenjivo vrijeme

oblačno s kišom i grmljavinom

18°C

Lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 %



BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

pogoršanje vremena

13°C

22°C

Oblačno vrijeme i kiša

12°C

17°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Ne spremajte, još će vam trebati.Pred nama je još jedan tjedan uz. Danas i sutra bit će pretežno. Dnevna temperatura doDHMZ je za sutra izdao 'žuto' upozorenje koje se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.Srijeda donosi kratko razvedravanje tijekom jutra i poslijepodneva. Prema kraju dana slijedi novo. Jutarnja temperatura do, a dnevna doponovno u četvrtak i petak. Jutarnja temperatura do, a dnevna do