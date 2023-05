Marin Županović

Ovo mi je prvo postolje na jednom jakom međunarodnom natjecanju, na kojem je baš velika konkurencija s obzirom na toliki broj natjecatelja iz 60-ak zemalja svijeta. Odlično se osjećam, forma mi je u stalnom usponu. Dobro sam bacao, svakako mogu i moram biti zadovoljan iako mi dva najduža hica nisu priznali. Vrijeme je bilo nešto lošije, s kišom i vjetrom, ali sam se snašao i u takvim uvjetima. Danas popodne bacam disk i tu ne očekujem neki zapaženiji rezultat jer to ipak nije moja primarna disciplina

Istina, tako je. Ja sam počeo ozbiljno trenirati u siječnju ove godine, a recimo taj prvoplasirani Indijac je u punoj snazi već zadnje dvije godine i vježba na profesionalnoj razini. Idem dalje s puno optimizma, već sljedećeg vikenda očekuje me nastup u Srbiji

broncu u disku

Rekao sam i prije puta u Italiju da mi to nije bilo primarno jer sam prvenstveno fokusiran na koplje. Bio sam zadovoljan onim što sam postigao u petak, tako da opušteno bacao u subotu i eto, ponovno sam se našao među trojicom najboljih. Bronca je lijep uspjeh za mene

Paraatletičarostvario je još jedan! Na velikom međunarodnomu talijanskomizborio jeu bacanju koplja u kategoriji F54. Zlato je osvojio mladi Indijacs odličnih 27.41 dok je treći bio Talijans daljinom istom kao i Županović – 19,92, ali uz slabije preostale pokušaje. Najbolji izbačaj Marin je imao u drugoj seriji, potvrdivši da je ui nakon nedavnog državnog prvenstva u Puli kada se okitio naslovom prvaka Hrvatske.“, rekao je Marin.U svakom slučaju, članveć je u potpunosti opravdao očekivanja na ovom Grand Prixu. I još je nešto bitno istaknuti. On je u svojoj konkurenciji, oko njega su sve bili mlađi dečki koji treniraju duže od njega i to po 5-6 sati dnevno…“, zaključio je Županović.Pobrinuo seda mu se u torbi po povratku iz Italije nađe još. Nakon srebra u bacanju koplja na World Grand Prix mitingu u Jesolu, dan kasnije osvojio jes daljinom 17,57 metara. To je također posebno vrijedan rezultat, budući da naš paraatletičar ne posvećuje toliko pozornosti u treninzima ovoj disciplini, pa je svaki ovakav plasman ugodno iznenađenje i za sve nas u klubu.“, rekao je Županović.Prvi je u bacanju diska bioiz Ujedinjenih Arapskih Emirata s rezultatom 20.84, dok je drugo mjesto osvojio Meksikanac(18,23).U Zagrebu je održan međunarodni miting u organizaciji, na kojem su predstavnici Slavonije-Žito osvojili sedam medalja. Prvi su u svojim disciplinama bili:u skoku u vis s rezultatom 1.79 metara,na 100 metara prepone (14.40) iu skoku s motkom (5.20). Srebro je pripalotakođer na 100 metara prepone (14.43) i motkašu(4.60).Broncu su ovaj puta izborilina 300 metara (39.78 ) i(4.40) koji je kompletirao tercet Crveno-plavih na pobjedničkom postolju kada je riječ o skakačima s motkom.