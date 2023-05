Izviđački koraci za održivi razvoj

IK Javor

OŠ F.K. Frankopana

Nastava u prirodi

Izviđački kamp

školskom dvorištu

Naši su volonteri – mladi asistenti voditelja svim sudionicima predstavili izviđaštvo i naveli im zašto je baš za njih dobro da postanu izviđači. Dobro je poznato da naš mozak bolje usvaja nova znanja na otvorenom, nego u zatvorenom prostoru. Vjerujemo da je učenicima ali i učiteljima ovo bilo jedno novo iskustvo .

100 učenika

izviđačke izazove

signalizacija, čvorologija, šatorologija

izviđača alka, otimanje marame i druge individualne i timske igre

22. Tjedna Osječkih izviđača

OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Tekst i foto: IK Javor

U sklopu aktivnosti projekta "" proteklog vikenda,realizirao je dvije aktivnosti u školskom dvorištu partnerske školei to „“ i "“.Tijekom petka četiri su razredna odjeljenja odlučila dio nastave održati uispod velikog izviđačkog šatora.U poslijepodnevnim satima započeli su podizanje šatora i pripremu za dnevni i večernji program Izviđačkog kampa. U aktivnostima je sudjelovalo cca. Sudionici su imali prilike savladatikao što je… no uz sve to razvijali su spretnost i snalažljivost u igrama kao što je npr.Iako je najavljena velika kiša, nisu posustali od planirane aktivnosti i istu su i realizirali, jer je ovaj put i kiša bila „timski igrač“ i nije padala dok je aktivnost trajala.Ove dvije aktivnosti ponovit će za dva tjedna u sklopu programai to u školskom dvorištu( 26.-27.5.). Projekt je sufinanciralo, a ovim putem pozivaju i ostale škole u Osijeku ali i izvan našeg grada, da im se jave te da zajedno prijavimo ovaj projekt i za narednu 2023/24 školsku godinu.Važno je i napomenuti da je program osmišljen i realiziran zahvaljujući volonterima.