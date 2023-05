Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi

U petak, 12. svibnja 2023. godine u, a u organizacijiodržan je još jedanPop up koncerti osmišljeni su kaokoja se provode na nekom prostoru bez prethodne najave i prevelike organizacije. Cilj takvih koncerata je „“ efekt te ukazivanje na neku potrebu ili trenutačnu aktualnost u nekoj zajednici.Cilj održanog koncerta bio jenižih razreda osnovnih škola na upis ute područne odjele škole koji se nalaze u Kneževim Vinogradima i Dardi.- Gore dolje desna pjesma: A.Gribl/S. Dupan Lovrić - učenike pripremila: Maja Varga, prof.- Ah, što volim: J. S. Bach - učenike pripremile: Valentina Nekić Ivanov, prof. i Maja Varga, prof.- Lucija Damjanov, pjevanje - My heart will go on: J. Horner/W. Jennings - učenicu pripremila: Dora Vestić, prof.- Sergej Lazarević, harmonika i Dominic Dumančić, brač - La Cucaracha: Meksiko - učenike pripremila: Valentina Nekić Ivanov, prof.- Aneta Mijatović, klavir - Divlji jahač: R. Schumann - Učenicu pripremio: Nebojša Ilijev, prof.- Dunja Trbović, klavir- Arabeska: J. Burgmuller - Učenicu pripremio: Nebojša Ilijev, prof.- Dominic Dumančić, brač - Veseli ples - učenika pripremio: Petar Nikolić, prof.- 5. c razred OŠ Kneževi Vinogradi - Hello, ma baby: J. Howard/I. Emerson/V. Dvorak - učenike pripremila: Valentina Nekić Ivanov, prof.- Zbor OŠ Kneževi Vinogradi - Sing, sing, sing: Luis Prima - učenike pripremila: Valentina Nekić Ivanov, prof.Koncert je održan u sklopu projektačiji je nositelj Udruga Đola uz partnera Umjetničku školu Beli Manastir i provodi se drugu godinu za redom uz financijsku podršku. Cilj projekta je stvoriti pretpostavke za poticanjekod djece i mladih kroz provedbu kulturnih i umjetničkih aktivnosti na ruralnom području Baranje. Kroz omogućavanje produkcije javnih događanja od strane korisnika projekta (djece i mladih) potaknut je njihov angažman u društvu čime se dao direktan poticaj njihovom aktivnom građanstvu. Djeca i mladi sami su kreatori kulturnih i umjetničkih događaja u lokalnoj zajednici, što dodatno razvija njihove kreativne i stvaralačke vještine te daje poticaj razvoju njihovih poduzetničkih vještina. Osim pop up koncerata projekt obuhvaća glazbene radionice te rad Dramskog studija Đolićarci.Upisi u Umjetničku školu Beli Manastir zakazani su zagodine u prostorima matične škole Beli Manastir te područnim odjelima u Dardi i Kneževim Vinogradima.