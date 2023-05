GO GROW

istoku Hrvatske

Od 14. do 17. lipnja 2023.

GROW du Monde i GO – Graševina Osijek

Potencijal graševine prepoznaje šira regija

Graševina spaja županije i gradove na istoku Hrvatske

Svega nas nekoliko tjedana dijeli od međunarodne manifestacijekoja će se održati nas centralnim događajem u Osijeku.godine Slavonija, Baranja i Srijem domaćini su svjetskim vinskim znalcima, ocjenjivačima, novinarima, sommelierima i proizvođačima graševine.GROW du Monde je projekt afirmacije graševine na međunarodnoj vinskoj sceni i u specijaliziranim medijima širom svijeta, koji iz godine u godinu „putuje“ po ključnim zemljama proizvođačima graševine.Čast da organizira ovogodišnju manifestaciju pripala je Hrvatskoj, a upravo je istok Hrvatske, odnosno prostor pet slavonskih županija idealno mjesto za promociju graševine kao i vinarstva i vinogradarstva Hrvatske. Vinske regije Slavonija i Hrvatsko Podunavlje, najveći su proizvođači vina u Hrvatskoj. Stoga se Konferencija GO Graševina Osijek koju su i prošle godine HAPIH i TZ OBŽ organizirali u Osijeku, izvrsno uklopila u međunarodni projekt GROW du Monde, čineći jednu vinsku cjelinu koja ima za cilj promociju graševine pod zajedničkim nazivom GO GROW.Hrvatska ima dugu tradiciju vinogradarstva, a danas je svaki četvrti trs upravo graševina. Ova sorta čini čak 43% vina koje se stavlja na hrvatsko tržište i ima ozbiljan izvozni potencijal. Potencijale graševine prepoznaje i šira regija, posebno srednja i istočna Europa gdje zbog klimatskih uvjeta ova sorta daje vrhunska vina. Prema podacima EUROSTAT-a na području Europske unije površine pod graševinom čine gotovo 20 tisuća hektara. Da kvalitetu graševine sve više prepoznaju na inozemnim tržištima govori i veliki odaziv svjetski priznatih stručnjaka iz područja vinarstva i vinogradarstva koji će tijekom GO GROW manifestacije boraviti na istoku Hrvatske.U partnerstvu Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko srijemske županije i njihovih turističkih zajednica, Gradova Kutjeva, Orahovice, Osijeka i Iloka s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu, Graševinom Croaticom, Udrugom vinogradara Baranje Zmajevac, Udrugom Kutjevački vinari i Vinartom u pripremi je bogat program predstavljanja vinske ponude istoka Hrvatske tijekom svih dana trajanja manifestacije.Uz ocjenjivanje u Kutjevu 14. lipnja i obilazak naših najvažnijih vinogorja, međunarodni i hrvatski stručnjaci sudjelovat će na GO GROW radionicama 16. lipnja u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije gdje će biti upriličeno i svečano proglašenje pobjednika natjecanja GROW du Monde uz dodjelu nagrada i diploma te promenadno kušanje najbolje ocijenjenih vina otvoreno za posjetitelje.GO GROW će time zasigurno dati dodatni impuls u brandiranju vinskog turizma istoka Hrvatske na svjetskoj razini, što graševina kao sorta svakako i zaslužuje.