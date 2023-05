tri natjecanja

WPA Grand Prix Jesolo 2023

Marin Županović

Pokazao sam i nedavno na državnom prvenstvu da sam u dobroj formi, osvajanjem zlata u koplju. Ovdje me čeka vrlo jaka konkurencija, puno jača nego u Hrvatskoj, ali me to dodatno motivira. Uvijek kažem kako je važno vjerovati u sebe i onda je sve moguće

petka, subote i nedjelje,

Antonio Kosmat iz Samobora i Miljenko Vučić iz Velike Gorice.



AK Dinamo-Zrinjevac

Roko Dimić (obojica 2007. godište), Mia Wild (2006.), Rocco Martinović, Leonarda Patača (2005.), Karlo Salaj, Lorena Faktor, Iva Perić (2004.), Melani Bosić (2003.), Ivan Paravac (2001.), Borna Cik (1999.), Sara Aščić (1997.) i Benjamin Lovrić (1995.).

Slavonski Brod 2023

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Zanimljiv će iz naše perspektive biti i predstojeći vikend, budući da ćemo imati svoje predstavnike čak na. Poseban značaj imau Italiji na kojem će nastupiti naš vrlo uspješni paraatletičar. Ponovno će se okušati u bacanju koplja, a ovaj puta i diska u svojoj kategoriji F54.“, kratko je poručio Marin.Natjecanje u Jesolu će se odvijati tijekomsudjelovat će paraatletičari iz čak 57 zemalja svijeta, gotovo sa svih kontinenata. Hrvatsku će, osim Županovića, još predstavljatiKada je riječ o domaćim natjecanjima, sigurno će biti zanimljivo na mitingu u organizacijikoji će se održati u subotu na stadionu Mladosti u Zagrebu. Discipline su: 100 metara, 200m, 300m, 400m, 800m 1000m 3000m, 100m prepone, 2000 zapreke, 4×800 štafeta, dalj, motka, vis, troskok, disk i kladivo. Što se tiče naših Crveno-plavih, ukupno će ih na startnim pozicijama biti 12-ero. U Zagreb putuju:Najavljujemo i 13. atletski miting „“ u organizaciji AK Marsonia. Na stadionu SRC Stanko Vlainić-Dida se također očekuje veliki broj sudionika u trkačkim disciplinama i skoku u dalj. Prijave su se primale od mlađih limača, pa sve do seniora, a Slavonija Žito će sudjelovati s naših 50-ak članova.