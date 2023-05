Ivan Anušić

Ovom rekonstrukcijom korisnici više neće morati ići stubama do svojih soba, a stručne službe će imati lakše pristup korisnicima. Dom je ujedno ostvario uvjete za povećanje smještajnog kapaciteta za 11 do 15 osoba. U tijeku je izrada nove licence te očekujemo da se kapacitet Doma sa 180 poveća na 190 do 195 osoba

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir jedan je od tri doma kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, a u koji se prvi korisnik uselio prije 35 godina. Danas je ovo reprezentativan i kvalitetan dom za starije i nemoćne osobe kojem smo u protekle dvije godine sredstvima Županije, 1.600.000,00 kuna, proširili kapacitete, renovirali postojeće te racionalizirali poslovanje i funkcioniranje čitavog Doma. Čestitam prije svega vodstvu i osoblju ustanove na svemu što čine jer je riječ o Domu za starije i nemoćne osobe koji može biti primjer ostalima koji se bave ovom djelatnošću

Smatram da će se uskoro morati ići u nadogradnju mreže koja je posljednji put izmijenjena i usklađivana s potrebama 2012. godine. Sve smo starije društvo i velike su liste čekanja. Trenutno s Gradom Našicama radimo na projektu uspostavljanja dnevnog stacionara za starije osobe te nam ostaje za vidjeti hoćemo li proći na natječaju, s obzirom da će biti izgrađeno svega osam do deset takvih ustanova. Osječko-baranjska županija svjesna je problema nedostatka mjesta u domovima, radimo na tome i kontinuirano nastojimo osmisliti načine za proširenje kapaciteta. Ovdje u Belom Manastiru to je učinjeno, nešto slično napravit ćemo i u Đakovu, a nadam se, u budućnosti i u Osijeku

Nakon izgradnje Gradskih bazena, u kojima je i Osječko-baranjska županija sudjelovala s milijun kuna, ovo je II. faza dijela financiranja iz europskog projekta i iz naših sredstava, putem kreditne linije. Vrijednost izgradnje ove zgrade je 27,8 milijuna kuna, a s investicijama nastavljamo u okviru aktivnosti naslonjenih na titulu Osječko-baranjske županije kao Europske regije sporta 2024. godine. Tu se nalazi i nova investicija, pomoćni teren s umjetnom travom, u čijem bi sufinanciranju trebao sudjelovati i Hrvatski nogometni savez. Novi teren će biti vrijedan 3,5 milijuna kuna, a županu smo predočili buduće investicije, poput zanavljanja glavnog terena, opremanje kluba sportskom opremom te izrada krova zajedno s atletskom stazom koja će biti velika investicija. Plan je da pomoćni teren bude gotov do jeseni ove godine, a trava na novom terenu do proljeća sljedeće godine. Time bi prvi dio Gradskog sportskog parka bio funkcionalan već od jeseni za treninge i manje utakmice, dok su teniski tereni odavno gotovi, ali čekaju da uredimo okoliš te bi također trebali biti na raspolaganju od ove jeseni. Što se tiče atletske staze, i u dogovoru sa županom, čekat ćemo natječaje Ministarstva turizma i sporta i lobirati za izgradnju i financiranje tog dijela parka

Osječko-baranjska županija kao osnivač škola na području Belog Manastira investirala je više od 5 milijuna kuna u investicijsko održavanje, u što je uključena i energetska obnova, a kontinuirano je ulagala i u različite potrebe koje su škole iskazivale prema nama. U posljednjih nekoliko godina intenzivno ulažemo u nove obrazovne objekte i obnavljamo postojeće te nastojimo poboljšati kvalitetu nastave i boravka svih učenika i njihovih nastavnika. Razgovarali smo i o budućim projektima, konkretno obnovi knjižnice ove škole te ćemo već ove godine početi s realizacijom. Slična ulaganja planirat ćemo i sljedeće godine kako bi zgrada bila primjerenija i funkcionalnija za boravak učenika

Tekst i foto: OBZ.hr

Župansa suradnicima je bio u radnom posjetu, gdje je zajedno s gradonačelnikomprvo obišao novouređene prostore. Potom su obišligdje se provodi projekt, a na krajuu Belom Manastiru.U Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir proveden je projekt njegove. Tako je smještajni potkrovni prostor prenamijenjen uza administrativno osoblje, a time su stvoreni uvjeti i za prenamjenu uredskih prostora u prizemlju upristupačne smještajne jedinice za korisnike.- kazao je Tomislav Peran, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir te dodao kako je na listi čekanja u pravilu 200 do 250 osoba.- kazao je župan Ivan Anušić.Na pitanje orekao je da ovisi isključivo o suglasnostikoje će preuzimati dio troškova. -- poručio je župan.Gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob zahvalio je Osječko-baranjskoj županiji na. Naglasio je da Dom sada izgledai iznad svih standarda za prijem starijih i nemoćnih osoba, kao i da mu je drago što grad ima ovakvu ustanovu koja je na raspolaganju ne samo stanovnicima Belog Manastira, već i cijele Osječko-baranjske županije.U Belom Manastiru se u sklopuprovodi projektu čijem okviru su već završenite objekt glavne zgradesa 622 sjedeća mjesta, a provodi se i planira izgradnja i drugih sadržaja.- rekao je gradonačelnik Tomislav Rob prilikom obilaska Gradskog stadiona.Na kraju radnog posjeta župan Ivan Anušić je posjetio, a na sastanku, održanom u knjižnici Prve srednje škole, ravnatelji su ga upoznali s aktualnostima. Kako je rekla, ravnateljica Druge srednje škole, sve tri školske zgrade, a slijedi uređenje unutarnjeg prostora, knjižnice i hodnika koji spaja sve tri školske zgrade te drugih prostora.- kazao je župan Anušić.