Važno je da iz ove velike zdravstvene ugroze, najveće pandemije u zadnjih 100 godina, izvučemo pouke u daljnjim suočavanjima s potencijalnim krizama ovoga tipa

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

Ovim preporukama prestaju vrijediti Preporuke o testiranju na COVID-19, izolaciji oboljelih i karanteni bliskih kontakata (zadnja verzija:23 od 6. lipnja od 2022. godine, jer se zbog ukidanja statusa epidemije bolesti COVID-19 ukida obveza izolacije za oboljele, obveza testiranja na SARS-CoV-2 za određene kategorije stanovništva, a karantena za bliske kontakte je već ranije bila ukinuta.



Nadzor nad izolacijama i karantenama se više ne provodi . S obzirom na to da virus SARS-CoV-2 i dalje cirkulira intenzivno u stanovništvu, a za osobe teško narušenog zdravlja i starije životne dobi i dalje predstavlja opasnost , iznosimo preporučene mjere opreza.



Testiranje : Svim simptomatskim osobama s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID-19 preporuča se i dalje testiranje, a osobama koje imaju povećan rizik za razvoj teških oblika COVID-19, osobama koje ulaze u kolektiv u sustavu socijalne skrbi ili osobama koje idu na bolničko liječenje (dijagnostiku) posebice uz preporuku da se testiraju PCR testom.



Preporučujemo testiranje na SARS-CoV-2 djelatnicima zdravstvenih ustanova i djelatnicima kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom prije povratka na posao, AKO: imaju simptome kompatibilne s COVID-19, su sudjelovali na većim okupljanjima na kojima se nisu poštivale mjere za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija; sve to unazad 14 dana.



- Zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u domovima za starije i teško bolesne odrasle osobe i odrasle osobe s invaliditetom, preporučuje se da nose FFP2 masku 10 dana od zadnjeg kontakta s bolesnikom i izbjegavaju bliske kontakte koliko je moguće s obzirom na radne zadatke. Preporučljivo je da se testiraju odmah po izloženosti, potom svaka tri dana i završno deseti dan nakon zadnjeg izlaganja, pri čemu mogu sami provesti testiranje. Preporučuje se također da izbjegavaju veća okupljanja te posebice kontakt sa starijim osobama, kroničnim bolesnicima, trudnicama i imunokompromitiranim osobama. Preporučujemo testiranje bolesnika u kojih se planira hospitalizacija kao i bolesnika u kojih se planira provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Dodatno, i drugi bolesnici koji zahtijevaju medicinsku skrb (primjerice, pri upućivanju na objedinjeni bolnički hitni prijem ili na specijalističko-konzilijarnu obradu), ako se kod izdavanja uputnice na temelju anamneze procijeni visoki rizik izloženosti infekciji.



Zbog nemogućnosti provođenja dijagnostike u zadanim rokovima kod svih pacijenata, zdravstvene ustanove ne mogu uvjetovati primitak pacijenata negativnim BAT ili PCR testom koji nije stariji od 48 sati, osobito ako je dijagnostički ili terapijski zahvat hitan ili odgoda može uzrokovati pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta (ovakvi su zahtjevi bolnica osobito problematični kod hospitalizacije nakon vikenda, neradnih dana i sl.). Ako zdravstvena ustanova ima BAT ili PCR dijagnostiku SARS-CoV-2, treba osigurati obavljanje dijagnostike takvim pacijentima u svojoj ustanovi, da se izbjegne opterećivanje sustava temeljenog na uputnicama izabranog liječnika. Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje infekcija poveznih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenim ustanovama mogu, na temelju lokalne epidemiološke situacije, donijeti odluku o obvezi testiranja za određene kategorije pacijenata. Izolacija: Preporučujemo izolaciju za osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 koje se nalaze na bolničkom liječenju te su korisnici domova za starije i nemoćne osobe. Kod tih osoba izolacija traje pet dana od početka bolesti (simptomatske osobe), odnosno od dana kad je uzet bris koji je pozitivan na SARS-CoV-2 (asimptomatske osobe). Preporučljivo je da još pet dana (do desetog dana od početka bolesti/pozitivnog brisa) koriste FFP2 maske ako to njihovo zdravstveno stanje dozvoljava. Izolacija izvan zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi Preporučuje se provesti izolaciju u trajanju od pet dana, uz nošenje FFP2 maske do 10. dana osobama koje zbog prirode posla moraju dolaziti u kontakt s osobama starije životne dobi, kroničnim bolesnicima, imunokompromitiranim osobama i trudnicama.



Bliski kontakti : Bliskim kontaktima savjetuje se nošenje maske 10 dana od zadnjeg rizičnog kontakta, da prate svoje zdravstveno stanje u smislu pojave simptoma koji mogu upućivati na COVID-19 te da provedu sami testiranje 5. dan od zadnjeg bliskog kontakta. Preporučuje se također da izbjegavaju veća okupljanja te posebice kontakt s osobama s povećanim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19. U slučaju pojave simptoma, testiranje je preporučljivo provesti odmah. U tom slučaju preporučuje se testiranje u ovlaštenim laboratorijima.



Mjere opreza : Zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u domovima za starije i teško bolesne odrasle osobe i odrasle osobe s invaliditetom, preporučuje se da nose FFP2 masku 10 dana od zadnjeg rizičnog kontakta s bolesnikom i izbjegavaju bliske kontakte koliko je moguće s obzirom na radne zadatke. Preporučljivo je da se testiraju odmah po izloženosti, potom svaka tri dana i završno deseti dan nakon zadnjeg izlaganja, pri čemu mogu sami provesti testiranje. Preporučuje se također da izbjegavaju veća okupljanja te posebice kontakt s osobama s povećanim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 izvan radnog okruženja. Svim zaraženim osobama, bez obzira provode li izolaciju ili ne, u kontaktu s drugim osobama preporučuje se nošenje FFP2 maske u trajanju 10 dana od početka simptoma (simptomatski bolesnici) odnosno 10 dana od dana kada je uzet bris koji je pozitivan na SARS-CoV-2.



Uz nošenje maske u istom razdoblju treba provoditi pojačanu higijenu ruku (pranje i dezinfekcija ruku), a simptomatski bolesnici trebaju provoditi i respiratornu higijenu (koristiti jednokratne maramice i ispravno ih odlagati, ne kašljati u dlan već u podlakticu). Oboljela osoba tijekom tog razdoblja može posebno ugroziti kroničnr bolesnike, starije osobe, trudnice i imunokompromitirane osobe te s njima treba izbjegavati kontakt.



Treba izbjegavati i odlazak u zdravstvene ustanove ako to nije nužno radi zdravstvene skrbi, a ako je odlazak ipak nužan onda zaražena osoba treba odmah pri dolasku naglasiti da je zaražena virusom SARS-CoV-2 te joj se ne smije uskratiti nužna terapije i/ ili nužna zdravstvena skrb. Osoba sa jasno izraženim simptomima koja je pozitivna na COVID-19 treba izbjegavati i bilo kakav kontakt s većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru, uključujući i javni prijevoz.



Potrebno je naglasiti da svaka specifična situacija zahtijeva individualnu epidemiološku procjenu i da se postupanje može razlikovati od preporuka ako postoji medicinsko opravdanje.

Tekst i foto: Osijek031.com/Arhiv

je na jučer održanoj sjednici donijela odluku ou Hrvatskoj, slijedom odluke Svjetske zdravstvene organizacije o kraju pandemije nakon više od tri godine, istaknuo je premijer", poručio je.Slijedom toga,objavio je nove preporuke za postupanje vezano uz bolest Covid 19.Preporuke prenosimo u cijelosti: