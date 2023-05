Policijske uprave osječko-baranjske

Na područjuevidentirano jeu kojima je u jednoj prometnoj nesreći jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede dok je u sedam prometnih nesreća nastala materijalna šteta.Pet prometnih nesreća dogodilo se na području PPRP Osijek, dvije na području PP Đakovo i jedna na području PP Belišće.U nadzoru prometa jučer su evidentirana tri vozača (dva osobnog automobila i jedan motocikla) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je oko 22,05 sati u Đakovu, kada je u nadzoru prometa zatečeniz Đakova, koji je upravljao osobnim automobilom. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova. - izvijestili su iz policije.