Vaš pas je NAJ pas?

nedjelju 21. svibnja

Portanovi

NAJ izbor za NAJ psa

NAJ mali pas, NAJ srednji pas, NAJ veliki pas, NAJ štene, NAJ senior i NAJ simpatičniji pas

dm, Interspar, KiK, Müller, Tedi, Canibis, komPAS personalizirane ogrlice i povodci, Škola za pse udruge HOP!

prvo, drugo i treće mjesto

licu mjesta

od 15 do 16 sati

1 konzerva hrane

Onda imamo odličnu vijest za vas! Use održava još jedani to u nekoliko kategorija:Sve natjecatelje očekuju vrijedne nagrade koje osigurava Portanova i sponzori:U svakoj kategoriji proglasit će sei podijeliti vrijedne nagrade, pehari i diplome, a svi ostali sudionici dobit će medalju i diplomu za sudjelovanje na NAJ izboru za NAJ psa!A za sudjelovanje u ovom izboru potrebna je prijava! Prijaviti svog NAJ psa možete putem mailaili osobno na Info pultu centra. A ako se baš dogodi da se niste stigli prijaviti na ove načine, znajte da ćete se moći prijaviti i na, sat vremena prije događaja, znači 21. svibnja- iako to zbog gužvi koje bi mogle nastati ne preporučujemo. Prijava mora sadržavati ime psa, starost psa, ime i prezime skrbnika, adresu i broj telefona skrbnika i kategoriju. Za sudjelovanje je obavezno imati knjižicu psa (veterinarsku knjižicu).Kotizacija za sudjelovanje jekoja će se donirati osječkom Azilu za napuštene pse. Pa može li ljepše!? Konzervu za kotizaciju donesite na dan izbora i predajte prilikom potvrđivanja prijave i preuzimanja broja za sudjelovanje.Vidimo se u nedjelju 21. svibnja, od 16 sati, u Portanovi, na prizemlju kod Info pulta… na NAJ izboru za NAJ psa – DAJ ŠAPU!