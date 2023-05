Policijske uprave osječko-baranjske

tri prometne nesreće

U nadzoru prometa zatečena tri alkoholizirana vozača

Upravljala automobilom s 1,49 promila

Upravljao pod zabranom

Upravljao bez položenog vozačkog ispita

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na područjuevidentirane suu kojima je nastala materijalna šteta. Prometne nesreće dogodile su se na području PPRP Osijek.U nadzoru prometa jučer su evidentirana tri vozača (dva osobnog automobila i jedan bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u Našicama, kada je u nadzoru prometa zatečena 41-godišnjakinja iz Našica, koja je upravljala osobnim automobilom. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost od 1,49 promila alkohola u krvi.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 1.990 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 boda.Jučer u 9,45 sati kod odmorišta „Beketinci“ u nadzoru prometa zatečen je 56-godišnjak iz Osijeka, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 bodova. Vozač je unazad tri godine šest puta pravomoćno presuđen za upravljanje pod zabranom te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Od suda produženo mu je zadržavanje na petnaest dana i sproveden je u zatvor.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci.U nadzoru prometa istoga dana u 11,05 sati kod odmorišta „Beketinci“ zatečen je 36-godišnjak iz Trnjana, koji je upravljao osobnim automobilom, prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač je unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci. - izvijestili su iz policije.