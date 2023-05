Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same

Tekst i foto: Udruga žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same"

je u Osijeku u popodnevnim satima održala svoju inicijativu „“ koja je okupila. Mjesto događanja je biokoji je prepoznat kao rasadnik iu najvećem gradu na istoku Hrvatske. Uz članice Udruge i liječnike, sve prisutne žene su kroz neformalno druženje i ugodan razgovor imale mogućnost dobiti odgovore na brojna pitanja koja ih muče –. Inicijativa je imala poseban značaj jer je održana nakada se organizacije u cijelome svijetu ujedinjuju, u zajedničkom cilju educiranja, solidarnosti i potpore sa ženama koje žive s tom bolešću, kao i njihovim bližnjima.Udruga Nismo same u sklopu svog EU projekta „“, u 15 gradova diljem Hrvatske, provodi inicijativu „zdrava kava s doktorima“ koja za glavni cilj ima pružatio važnosti prevencije te promovirati zdravlje. „Zdrava kava s doktorima“ do sada je održana u 11 gradova diljem Hrvatske na kojima je prisustvovalo više od 600 sudionika, a dvanaesta lokacija bio je grad Osijek. Unutar novoizgrađenih prostorija Kulturnog centra Osijek, u neposrednoj blizini barokne Tvrđe, okupilo se više od 50 zainteresiranih građana koji su u ugodnom društvu s članicama Udruge i prisutnim liječnicima razgovarali o bitnim zdravstvenim temama, ali i preprekama s kojima se oboljele žene i njihove obitelju susreću u procesu liječenja. Na „zdravoj kavi“ čule su se i brojne pohvale na rad liječnika i drugog medicinskog osoblja KBC-a Osijek, a raspravljalo se i o izazovima u zdravstvenom sustavu te uvjetima rada.Također, ovom prigodom pričalo se i o važnosti, ali i o projektu Udruge Nismo same koji omogućujeonkoloških pacijentica na terapije. Prisutni građani imali su mogućnost i sami postavljati pitanja vezana za. Voditeljica inicijative u Osijeku bila je, predsjednica Udruge Nismo same koja je istaknula važnost neformalnih druženja te kakav utjecaj ona imaju na oboljele žene, ali i na same liječnike.“, rekla nam je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.Sa zainteresiranim građanima svoja znanja i iskustva podijelili su doc. dr. sc., pročelnik Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek, doc. dr. sc. doc. dr. sc., dr. med., zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek, izv. prof. dr. sc., dr. med., pomoćnik ravnatelja KBC-a Osijek za kvalitetu,, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja KBC-a Osijek za sestrinstvo, doc. dr. sc., dr. med., specijalistica radioterapije i onkologije sa Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek,, mag. med. techn., glavna sestra Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek,, dr. med., spec. opće interne medicine, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, doc. dr. sc., spec. radiologije na Odjelu za radiologiju Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i doc. dr. sc., predsjednik Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.", komentirao je doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, pročelnik Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek.Krunoslav Šego, dr. med., zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek, istaknuo je kako uprava KBC-a čini sve kako bi uspjeli pratitiu medicini. Dodao je kako bi od jeseni s radom trebala započeti nova zgrada hitnog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. Time će se kvaliteta usluge za onkološke bolesnike, ali i sve druge pacijente koji moraju proći kroz sustav dnevne bolnice bitno poboljšati.Ovim, Udruga Nismo same ulaže velike napore kako bi novooboljelim ženama osigurale psihološku podršku, edukaciju i pravilno informiranje uz opuštajuću atmosferu i razgovor s liječnicima, ali i druge aktivnosti poput kreativnih radionica koje se provode u prostorima Udruge.