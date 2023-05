11. Međunarodno natjecanje Lav Mirski

U nedjelju, 7. svibnja 2023. završeno je. Svečanim koncertom i proglašenjem pobjednika upublici je predstavljena svavokalne glazbe tepjevača ovogodišnjeg izdanja natjecanja. Natjecanje nosi ime velikog dirigenta, ravnatelja opere i intendantakoji je u Osijeku intenzivno djelovao od 20-ih do 60-ih godina 20. stoljeća te zadužio grad brojnim i značajnim glazbenim, društvenim i obrazovnim postignućima.I ove godine su se u Osijeku okupili brojni mladi umjetnici, njih čakkoji su pristigli iz brojnih zemalja (..). Protekli vikend, od 5. do 7. svibnja Osijek je bio zaista ponosni domaćin ovog izuzetnog, međunarodno uglednog događaja, festivala vokalne glazbe. Organizator natjecanja je Akademija za umjetnost i kulturu zajedno s institucijom partnerom Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku.Titulu laureatkinje ovogodišnjeg izdanja natjecanja ponijela je, sopran pristigla s Muzičke akademije u Puli. Natjecateljica je osvojila 97,50 bodova i ujedno je pobijedila u 5., tzv. opernoj kategoriji. Pripala joj je nagrada. Osvojila je i posebnu Intendantovu nagradu - pjevački angažman u jednom od glazbenih projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.Pobjednici ostalih kategorija su:1. kategorija: Lara Pučko, Glazbena škola Murska Sobota, Slovenija2. kategorija: Anđela Nedeljković, Fakultet umetnosti u Nišu3. kategorija: Isidora Bogdanović, Fakultet muzičkih umetnosti, Beograd4. kategorija: Gabrijela Mijatović iz Hrvatske, Muzička akademija u Puli5. kategorija: Irina Subašić, Muzička akademija u Puli (ujedno i laureatkinja natjecanja)6. kategorija: Trio Mia Gazdović, Rahela Ujević, Dora Jana Klarić, Umjetnička akademija u Splitu7. kategorija (mjuzikl): Irma Dragičević iz Zagreba.Kao i svake godine, izvedbe je pažljivo pratio i ocjenjivao stručni ocjenjivački sud sastavljen od renomiranih umjetnika pjevača, vokalnih pedagoga, dirigenata, ali i ravnatelja kazališnih institucija. (Europa, Amerika, Afrika). Za događaj od međunarodnog ugleda i sastav žirija je bio međunarodan pa su ga ove godine činili: dr., predsjednik žirija (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska),(direktorica Cape Town opere, Južna afrika),(Muzička akademija u Zagrebu, Hrvatska), dr.(Westminster Choir College, Princeton, SAD),(intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku),(Glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Zagrebu),(Glazbena škola Kosta Manojlović u Zemunu, Srbija),(Konzervatorij Franz Liszt u Pečuhu, Mađarska).Brojni sponzori i podupiratelji natjecanja su i ove godine nagradili najbolje pjevače. To su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Kulturni centar u Osijeku, Lions kluba Mursa, Lions kluba Buga, Lions klub Đakovo, Lions kluba Valpovo - Belišće, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Ovogodišnjim natjecanjem broj pjevača koji su na njemu nastupili u proteklih jedanaest godina prešao je 1000 i natjecanje je zaista prepoznatljivgrada Osijeka prepoznat i priznat u širem međunarodnom značenju. Važan je umjetnički podij na putu formiranja profesionalnih pjevača, ali je ujedno i događaj visoke umjetničke kvalitete – niz je to koncerata vokalne glazbe koje publika može pratiti i uživati u izvedbama pjevača iz cijeloga svijeta.Kako je na ceremoniji zatvaranja i najavljeno, sljedeće, 12. međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski održat će se