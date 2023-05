Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na područjuevidentirane suu kojoj su u jednoj prometnoj nesreći dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede dok je u jednoj prometnoj nesreći nastala materijalna šteta.Jedna prometna nesreća dogodila se na području PPRP Osijek i jedna na području PP Donji Miholjac.Na području PU osječko-baranjske za vikend u nadzoru prometa evidentirano je(17 vozača osobnog automobila i 7 vozača bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 5. svibnja u 19,50 sati kada je nadzoru prometa zatečenhrvatski državljanin iz Šaptinovaca, koji je upravljao biciklom te mu je utvrđena prisutnost odalkohola u krvi.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirana su jošod kojih 96 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 28 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 7 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja pod zabranom, 9 upravljanja neregistriranim vozilom i 50 ostalih prekršaja.Na županijskoj cesti broj 4257 između Osijeka i Bilja u subotu 6. svibnja u 14,40 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Vozačiz Sarvaša upravljao je osobnim automobilom i uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake udario je u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost odalkohola u krvi.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.940 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.U Osijeku, u Vinkovačkoj ulici u subotu 6. svibnja u 21,25 sati u nadzoru prometa zatečen jeiz Osijeka, koji je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5.280 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova. - izvijestili su iz policije.