Prije svega čestitao bih dečkima na trudu, zalaganju i htijenju, na odličnoj partiji u fazi obrane. Ono što smo planirali to smo i ostvarili, nismo primili pogodak, dečki su to dobro kontrolirali u zadnjoj liniji. Nije bilo lako protiv suparnika kakav je Dinamo koji ima odlične individualce, ali stvorili smo neke prilike, pa protiv Dinama ih moraš zabiti da bi okrenuo rezultat na svoju stranu. Na žalost, to se nije dogodilo, ali mogu čestitati dečkima na zasluženom bodu

Sretan sam i zadovoljan što svi ostavljaju srce na terenu, što igrači koji uđu s klupe daju svoj doprinos. Mogu biti sretan i zadovoljan svime što smo napravili, vidi se da defanzivno napredujemo i da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji.

Idemo u Split po bodove. Rastemo iz utakmice u utakmicu, imamo se pravo tome nadati, a naš krajnji cilj je Europa. Moramo se fokusirati na zadnje tri utakmice i težiti tome da ostvarimo maksimalan broj bodova.

Hvala navijačima na odličnoj podršci. Momčad to treba, potrebna nam je navijačka podrška, to se protiv Dinama i vidjelo. Atmosfera je od prve do zadnje minute bila odlična i mislim da se s pravom možemo nadati da će tako biti i u nadolazećim utakmicama

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

nastavio jeotkako je sjeo na klupu. Nakon pobjeda protiv, u domaćem srazu smorao se zadovoljiti bodom., rekao jeEnergija i zalaganje bili su na, a pratila ih je i sjajna podrška s tribina.U sljedećem kolu Bijelo-plave očekuje gostovanje kodTrener Tomas za kraj je pohvaliou Gradskom vrtu koji je za ovu priliku imaoza ovu sezonu., zaključio je Stjepan Tomas.