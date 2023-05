modernizacije tramvajske infrastrukture

Županijskoj ulici

preusmjeriti autobusne linije

ukidanje

Privremena regulacija prometa odvijat će se prema sljedećem:

Ulici Prolaz A. Slavičeka

Reisnerovoj ulici

Napomena

Zbog izvođenja radova na projektuna dionicama uod Ružine ulice do Đakovštine, te nužnog obilaska zone radova, GPP je u obvezi dijelomkoje prometuju predmetnom trasom, od 07. svibnja 2023. godine od 18:00 sati, sve do planiranog završetka, uz privremenooba autobusna stajališta na Đakovštini.autobusna linija 3: Čepin 3-4 - Ind. zona Nemetin - Tenja 4-3autobusna linija 4: Briješće - Filipovica - MIO - Tenja 4-3autobusna linija 5: Bijelo Brdo – Đakovštinaautobusna linija 6: Ivanovac - MIOautobusna linija 7: Đakovština - Podravlje – Tvrđavicaautobusna linija 9: Drinska - Uske njive – Drinska, kao itramvajska linija 2 (vozi autobus): Bikara - Trg LJ. Gaja - Ul. Hrvatske Republikeprometovat će obilazno iz Ul. Hrvatske Republike – lijevo Prolaz A. Slavičeka – ravno u Ul. Zrinjevac - desno Reisnerovom i lijevo Vinkovačkom ulicom prema Mačkamami, Bikari, Briješću, Čepinu i Ivanovcu.U ovom smjeru privremeno se uvodi autobusno stajalište u, kao i stajalište uprije ulaska u kružni tok na Đakovštini prema Vinkovačkoj ulici (zamjena za stajalište Đakovština zapad).U povratku, svim ovim autobusnim linijama koje imaju smjer prema Gajevom trgu, preusmjerava se trasa iz Vinkovačke ulice desno Reisnerovom – lijevo Ul. Zrinjevac – lijevo Gundulićeva – desno Prolaz A. Slavičeka, te – desno do povratka na ustaljene trase u Ul. Hrvatske Republike.Iznimka je tramvajska linija 2 (voze autobusi), koja ide od Đakovštine - desno Reisnerovom gdje je privremeno autobusno stajalište ispred k.br. 73 (zamjena za kolodvore) – dalje lijevo u Ul. Kardinala A. Stepinca – lijevo do Gajevog trga i dalje po trasi linije.Na ovoj obilaznoj trasi privremeno stajalište je postojeće tramvajsko stajalište na Đakovštini, koje će se koristiti za sve navedene autobusne i tramvajske linije.Autobusne linije 1 i 2 iz Ul. Hrvatske Republike prometuju ustaljenom trasom u smjeru zapada i Josipovca. Povratak na ovim linijama je: Gundulićeva ulica – lijevo Prolaz A. Slavičeka – desno Ul. Hrvatske Republike i dalje po trasama linija.: na autobusnoj liniji 7: Đakovština - Podravlje – Tvrđavica ukida se polazno stajalište na Đakovštini, te su prolazna vremena prilagođena tramvajskom stajalištu na Đakovštini.Isto važi i za nekoliko dodatnih polazaka u vršnim vremenima sa Đakovštine za Tenju.