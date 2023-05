Travel to future with my waste

Osnovna škola Popovac

Turske, Portugala, Italije i Litve

od radionica do predavanja

Anita Raguž

Suzana Leskovar

Suzna Vencl

Jadranka Sabljak

Lidija i Mia Štimac

Dina Lukić

Mateja Beck

Drava International

Tehnički muzej Nikole Tesle

Sanja Vuksanović Čančar

Jadranka Sabljak

Tekst i foto: Željko Predojević

U sklopu Erasmus+ projekta „je u tjednu od 23. do 29. travnja bila domaćin školama partnerima izU školi se odvio niz raznih ekoloških aktivnosti,, na kojima su škole partneri surađivale na cilju ostvarivanja projekta, tj. kako razviti vještine odabira proizvoda što će ostaviti manje otpada i dizajniranja inovativnih materijala na tu temu. Održano je jedno predavanje (, Što je recikliranje?) i pet radionica (, Tko sam ja?;, Recikliranje pjesme;, Recikliranje hrane,, Recikliranje svijeća;, Recikliranje plastike i, Digitalno recikliranje) u kojima su se učenici međusobno upoznali i od starih materijala izradili nove uporabne predmete poput novih svijeća, vrećica za kupovinu, pa čak su napravili i tortu od hrane koja se više nije koristila. Osim radionica, za gostujuće škole isplanirana su i dva izleta. Prvi je bio u Kopački rit i Osijek, prilikom kojeg su učenici i njihovi učitelji, uz znamenitosti grada, upoznali i kako od stare plastike nastaje novi proizvod u masovnoj proizvodnji na primjeru tvornice. Drugi izlet bio je u Zagreb u kojem su gosti obišli većinu najvažnijih zagrebačkih znamenitosti i posjetili. Posljednji su dan domaćinstva koordinatorica projekta,, i ravnateljica škole,, podijelile certifikate o sudjelovanju na projektu.