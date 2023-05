Osječko-baranjska županija

tri javna poziva

dodjelu potpora

ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma, zatim za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu te za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

167.230,00 eura

Tatjana Turalija

Osječko-baranjska županija je danas objavila tri javna poziva za potpore u ruralnom turizmu, za koje je iz Proračuna ukupno izdvojeno 167.230,00 eura. Pozivi se odnose na unaprjeđenje i razvoj, odnosno izgradnju, dogradnju i proširenje objekata te smještajnih kapaciteta, ali i podizanja konkurentnosti i ulaganja u marketinške aktivnosti za što je Županija izdvojila 132.723,00 eura. Prijaviti se mogu svi koji su troškove generirali od 9. lipnja 2022. godine, a potpora je 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 3.981,00 eura. Poziv je otvoren do 16. svibnja ili do utroška sredstava. Drugi javni poziv odnosi se na potpore za eno i gastro ponudu, a riječ je o pozivu za sve subjekte koji nude hranu i piće lokalnih poljoprivrednih proizvođača i imaju s njima sklopljene ugovore. Sufinanciranje je 50% plaćenih računa, a priznajemo račune koji su plaćeni od 28. lipnja 2022. godine, odnosno od dana zatvaranja javnog poziva prethodne godine. Treći javni poziv odnosi se na organizaciju sudjelovanja na manifestacijama i sajmovima, za troškove kotizacija i zakupa štandova, za što izdvajamo 21.235,00 eura, a maksimalno jedan prijavitelj može ostvariti potporu od 6.636,00 eura. Potonja dva javna poziva otvorena su do daljnjega, do utroška sredstava

Uvidjeli smo da se sredstva utroše puno ranije te smo sada na sjednicu Županijske skupštine stavili Odluku kojom ćemo pokriti i razdoblje prije 1. studenoga. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije , ali i izravno u Upravnom odjelu za turizam, kulturu i sport OBŽ (Trg Lava Mirskog 3A) te na telefonskom broju 031/221-561

