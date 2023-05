Marina Županovića

Hvala svima, od kluba, Grada Osijeka, saveza, organizatora do sponzora na podršci i omogućavanju ovog natjecanja. Bez njihove pomoći, ovaj uspjeh ne bi bio moguć. Medalje nisam osvojio samo za sebe nego za sve ljude s invaliditetom koji se suočavaju s preprekama. Snagom volje, upornošću i predanošću sve se može ostvariti. U svijetu sporta, kao i u životu, ne postoje granice. Vjerujte u sebe, ustrajte u svojim snovima i nema te sile koje će vas zaustaviti

Tekst i foto: Enio Dellavia

Osjećaj ponosa preplavio je Osječaninanakon napetog paraatletskog natjecanjau Puli, u kojem je sudjelovalo više odiz devet država jer se kući vratio s! Prvi je put nastupio za, koji je nedavno postao pridruženi član, i odmah trijumfirao.Sportaš, koji je cijeli život pokazivaokroz nizanja visokih sportskih rezultata od motociklizma pa sad do paraatletike, državnim prvakom u bacanju koplja u kategoriji f54 postao je već prvog dana natjecanja u Puli. Iako je sutradan samo želio isprobati baciti kuglu u istoj kategoriji, Marin je iznenadio i sebe i ostale te osvojio broncu. Takav uspjeh još jednom dokazuje da su muškarci i žene s invaliditetom u mogućnosti postići sjajne sportske uspjehe, ali i da se izvanredni rezultati ne dobivaju preko noći, već kroz trud, rad i neprestanu predanost.Marinova priča predstavljaza sve ljude koji se bore s teškoćama i izazovima. Kao i mnogi drugi sportaši s invaliditetom, Marin se suočio s mnogim preprekama na svom putu. No, on je izabrao borbu za svoje snove. Uz podršku trenera Zorana Tadića i Krešimira Dumančića, uspio je postati jedan od boljih paraatletičara u Hrvatskoj., izjavio je Marin koji već za dva tjedna putuje u talijanski grad Jesolo u nove sportske pobjede.