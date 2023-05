Grad Osijek

Važno nam je svako radno mjesto, zato smo ove godine za potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima u proračunu osigurali gotovo 624 tisuće eura, odnosno 5 posto više nego godinu ranije. Vjerujem da će i ove godine, kao i prethodne, sva osigurana sredstva biti iskorištena. Prošle je godine potporu ostvarilo 213 osječkih poduzetnika. Podsjećam i da su u ovom trenutku na području grada Osijeka u tijeku kapitalne investicije teške oko 150 milijuna eura, a koje itekako utječu na osječko gospodarstvo. Rast gospodarstva je vidljiv i u brojkama. Tako Grad Osijek bilježi rekordnu zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost u posljednjih 15 godina. Nezaposlenost je u ožujku smanjena za čak 12,3 posto u odnosu na isti mjesec godinu ranije. Po ostvarenoj neto dobiti poduzetnika Osijek je na trećem mjestu u Hrvatskoj, a povećao se i broj tvrtki sa sjedištem u Osijeku

objavio jena području grada Osijeka u 2023., s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika i unaprjeđenja poslovnih procesa.Za provedbu Javnog poziva, koji je otvorendo iskorištenja sredstava, a najkasnije do, Grad Osijek osigurao je ukupno, a prijavitelji se mogu javiti na više mjera, s tim da je maksimalni iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom javnom pozivuOsječki gradonačelnikporučio je kako je Grad partner svojim poduzetnicima te da su jednako vrijedni,,”, istaknuo je gradonačelnik Radić.U sklopu Javnog poziva i ove se godine realizira osam mjera: potpore za poduzetnike početnike, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme te nabavu informatičke opreme, najam i kupovinu softwarea, za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, za posjećivanje i izlaganje na sajmovima, za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, te za digitalizaciju poslovanja.Potpore mogu koristiti, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.Ove godine Javni poziv proširen je i nakao prihvatljive prijavitelje za mjeru Nabava strojeva i opreme te se uz gospodarske subjekte čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33, na Javni poziv mogu javiti i gospodarski subjekti registrirani za: Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i odjeljak 96, osim razreda 96.03 i 96.09 koji nisu prihvatljivi prijavitelji, a mjeru mogu koristiti i gospodarski subjekti registrirani za: Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 i odjeljak 63.Napravljena je i prilagodba mjere Potpore za digitalizaciju poslovanja te su prihvatljivi troškovi i troškovi za izradu i implementaciju aplikacija, odnosno nabavu, implementaciju, prilagodbu ili integraciju digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalizacije poslovnih procesa ili proizvodnje.Ove se godine prijave na Javni poziv predaju isključivo uputem portala E-usluge Grad Osijek. Uz E-prijavni obrazac prijavitelji trebaju priložiti i priloge u skladu s uvjetima Javnog poziva.Prijaviteljima je dostupna i Info točka, odnosno savjetovanje gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama o načinu prijave, a savjet i pomoć putem Info točke mogu dobiti slanjem upita na e-mail:Javni poziv dostupan je