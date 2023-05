Ivice Lučića

Upravo želje ocabile su joj „okidači“ da izv. prof. ArtD.(koja već više od 15 godina predaje na osječkoj, a glumu i lutkarstvo je diplomirala u, na, te nakon toga i doktorirala lutkarstvo) sjedne, napiše, a na koncu zai režira predstavuPoželio je Majin tata - dugogodišnji glumac, a posljednjih nekoliko godina i ravnatelj donjogradskog kazališta - monodramu i to lutkarsku, koja će izniknuti nanekoć iznimno popularne radijske emisije, koju je sam i osmislio i realizirao ovaj višestruki slavljenik. Iako joj je to otac i reklo bi se da se tekst pisao sam, ono čemu je 100-njak gledatelja svjedočilo na premijeri nije sve Maji „“, nego je dugo promišljala i smišljala, a na koncu krenula od prve rečenice u očevoj knjizi: „“ tekst još poneke pjesmice i na to jePonosni su svi bili što je toga petka u Dječjem kazalištu bilo više razloga za: osim što su imali premijeru (što se od teatra i očekuje), ravnateljslavio je. A Djedova priča nije imala samo premijeru 28. travnja, nego i pravu svjetsku praizvedbu, kako je to dva dana ranije na tiskovnoj konferenciji rekla voditeljica propagandeS obzirom da je bio istinska zvijezda večeri, priliči mu i da je imao najveću tremu. Ivica je Lučić priznao da je dugo sanjao monodramu, ali i predstavu koju će režirati njegova kći, za čiji jeupravo on odgovoran. Radili su i u kazalištu i „doma“, a tata joj se, kroz smijeh je rekla Maja, itekako „petljao“ u posao. Premda je glavni lik Djed, a temelj su priči, Maja je u priču uplela i situacije i emocije koje ona i sestra pamte i nose iz vlastita odrastanja, obojenoga, što su dobivale i od oca i od majke., kaže 37-godišnja Maja, koju znamo i kao redateljicuiz 2017.Za rad na predstavi imali su „“, a do onoga što je publika gledala i što će gledati (doznajemo da se predstava prodaje „kao luda“ i da je zanimanje publike na neviđeno bio odličan), došlo je uz Ivičina ukočena leđa, poneku modricu, nažuljana koljena i sl. Prirodno je to za lutkare, kaže Ivica, u čijoj je obitelji igre oduvijek bilo na pretek, a tako je i danas.– „opravdavala“ je Maja svoj spartanski režim, bez kojega ne bi bilo, znaju svi, ni ovako lijepoga rezultata, do kojega je redateljica došla i zahvaljujući pomno odabranim suradnicima:povjerila je „lice i naličje Djedova svijeta“ (scenografiju i kostimografiju); nekoć profesoru, danas kolegi i prijateljuprepustila je zvučnu magiju, tj. glazbu; onu svjetlosnu potpisao je. Svi koji dođu pogledati ovu predstavu, uvjerit će se da su svi napravili svoj posao tako da je nama izgledalo kao da „nisu radili uopće“, jer je sve tako savršeno sjelo na svoje mjesto, kao da je oduvijek tu i kao da je baš tako ili nikako drukčije moralo biti.Kako je riječ o monodrami, dodatnu toplinu postigli su iglumca i gledatelja koje su smjestili na scenu u neposrednu blizinu Djedu, a lutkarski su rekviziti zapravo bili uporabni predmeti poput. Sve je to Ivica prigodno oživljavao (uspavljivao jastuk, hranio drveni vlakić i sl.). Dodamo li tomu drveni liegestuhl, kolijevku, jedan poput oblaka mekani i čupavi bijeli tepih i jedan na Mjesec nalik luster – dobili smo sve što je Djedu trebalo da nam isporuči lutkarski mišljenu kazališnu čaroliju, punu topline, koja je završila -. Srećom, suzama je tu upravo mjesto, kao što je ozbiljnim pa i teškim životnim temama i nedaćama također povremeno mjesto u teatru.Priča počinje nekoliko dana prije, uključuje prvo djedovo uspavljivanje unuka Kristijana,Monodramsku formu redateljica je Maja vješto „razbila“ snimljenim narativnim elementima, da Djed malo predahne i zraka udahne, da pojasni kontekst, olakša prohodnost kroz priču.- kao što se Ivica Lučić (i sam dvostruki djed) igra već tri desetljeća, s obitelji kod kuće, ali i na poslu, zadovoljno priznaje. Proveo je veći dio 45-minutne predstave na koljenima, u čučnju, rastegnut, sagnut, zgužvan, kao da su mu 35, a ne punih 65 godina. S obzirom da unuke obožava, bilo mu je lijepo i lako uživjeti se i uživati, bilo je jasno svima.Uz atmosferičnu glazbu i ambijentalno svjetlo gledatelji su se osjećali kao kod kuće, a mnogi odrasli prisjetili svoga djetinjstva.Djedovo/roditeljskobezgranični su i učinit će sve za svoje malene najmilije pa ako treba i nekoliko puta „otputovati na Mjesec“, prihvatiti izmišljene prijatelje i neprijatelje – pokazali su to ovom predstavom Maja, Ivica i ostatak autorske ekipe.Zadržali se na finoj granici igre – kazališne i stvarne, vješto izbjegavši patetiku i ponudivši savršeno odmjerenu dozu topline. Dobar je ritam zadržala predstava od početka do kraja i. Sve je odisalo skladom (umjetničkim i ljudskim), pravom mjerom (svega je bilo taman), razvidno da je radni proces počivao na poštivanju i uvažavanju. Ne čudi, stoga, da je Ivica (koji je uz mnogo cvijeća, glasan pljesak, povike Bravo! i karikaturu koje je dobio na dar) na naklon izašaoTopla preporuka za sve naraštaje, kako sadašnje, bivše i buduće unuke i djedove i bake, tako i roditelje, mlade. Nemojte biti od onih koji će požaliti jer im je ovaj naslov promaknuo.