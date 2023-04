Aurel Benović

Zadovoljan sam zbog srebra i što sam izdržao pritisak. Odradio sam solidno svoju vježbu, bilo je tu nekih sitnih grešaka. Na samom startu vježbe prvi skok sam imao veliku grešku, napravio sam veliki iskorak, raširio koljena u duplom saltu što me koštalo velikog odbitka. Ali, do kraja sam odradio najbolje što sam mogao

Drago mi je što je moj klupski kolega Illia osvojio zlato, ponosan sam i drago mi je zbog njega. Sretan sam što ćemo kući donijeti dvije medalje s partera, on je još osvojio i broncu na konju s hvataljkama, a sutra ima još nekoliko finala...

Zadovoljni smo jer smo se sada sigurno plasirali na SP, imamo dovoljan broj bodova na parteru i čak očekujemo da će Aurel na parteru biti plasiran među tri najbolje plasirana parteraša. Te kalkulacije će Svjetska gimnastička federacija uskoro objaviti. Po našim računicama i bodovi s preskoka i 9. mjesto jučer u kvalifikacijama, biti će dovoljni i za plasman na SP na preskoku. Prva polusezona koja nam je bila jako važna je upravo završila. Pred nama je Svjetski kup u Osijeku, na domaćem terenu što je poseban izazov za sve hrvatske gimnastičare, a nakon toga jesen i SP u Antwerpenu

Ne mogu reći da sam razočaran, samo sam tužan jer sam pao na elementu koji me već jedno vrijeme muči. Nemam si ništa za predbaciti. Krenuo sam s punom snagom, ali jednostavno, javila se tehnička greška u tom elementu koji me zeza zadnje vrijeme. Na treningu niti jednom nisam pogriješio i dođe natjecanje i nikako da to savršeno odradim

Tekst: HGS

Foto: Slobodan Kadić/HGS

osvojio jena parteru na! Hrvatski reprezentativac i članprvog finalnog dana u Egiptu u svom 13. finalu na turnirima SK došao je do osme medalje, dok jeu svom 67. finalu završio kao 8. na konju s hvataljkama.Benović je do postolja stigao s ocjenom, a bolji je danas bio samo Ukrajinac(14.433) koji već gotovo godinu dana trenira zajedno s Aurelom u osječkom Sokol centru. Brončani je Irac(14.066). Aurel je ovom medaljom dodatno potvrdio plasman na Svjetsko prvenstvo u Antwerpenu krajem godine.“, rekao je nakon finala Benović.Aurel je sutra prva rezerva za finale preskoka.“, komentirao je, Aurelov trener i predsjednik Tehničkog odbora muške gimnastike HGS-a.zauzeo je 8. mjesto s ocjenom 12.500 na konju s hvataljkama na kojem je zlatni bio Tajvanac Chih Kai Lee (15.033). Uz Aurela i Tina Srbića Filip će gotovo sigurno biti naš treći muški predstavnik na SP-u.“, rekao je Ude.