Ova tri boda i pobjeda protiv Istre 1961 vratili su samopouzdanje koje nam je bilo potrebno. Živi smo, borimo se za Europu što smo i zaslužili. Ali ta utakmica je iza nas, fokus je na Varaždinu. Svaka utakmica do kraja je finale za nas, a Varaždin je dobra momčad, s kvalitetnim pojedincima i sigurno neće biti lako. Pristup koji smo imali protiv Istre 1961, uz želju i glad za pobjedom koje smo pokazali. mogu nas odvesti u nastavak pozitivnog niza

Sigurno da smo pozitivni, nekoliko dana sam ovdje, malo bolje sam upoznao suigrače i vidio da imaju ogroman potencijal. Užitak je s njima raditi, vidim da imaju veliki potencijal, brzo upijaju i usvajaju zahtjeve. Nadam se da ćemo se iz dana u dan dizati na tom planu, da ćemo biti još i bolji.

Bitno je da imamo igrača koji zabija golove, ali ja puno očekujemo od Bukvića, Caktaša, Lovrića i veznih igrača, a nakon treninga i vježbi završnice vidim da svi igrači dolaze na razinu na koju bi trebali i da ćemo proširiti listu strijelaca.

Spremni smo, analizirali smo ih, pogledali sve njihove utakmice. Znamo dobro kako igraju u gostima, a kako kod kuće, mislim da ne bi trebalo biti iznenađenja i da ćemo biti spremni na sve što nas očekuje u Varaždinu

U svlačionici je atmosfera jako dobra nakon ove pobjede sretni smo, ali nema vremena za slavlje. Okrećemo se Varaždinu, želimo osvojiti nova tri boda i vjerujem da to možemo ostvariti

Naravno da se nadam pogotku, vjerujem da će doći što prije, kamo sreće da to bude već protiv Varaždina. Fizički se osjećam jako dobro, osjećam lagani zamor, ali nije to ništa posebno. Suradnja s Omerovićem? Znamo se iz juniora i B momčadi, surađivali smo već, drago mi je da to dobro izgleda

Tekst i foto: NK Osijek

odgostuju kod Varaždina u. Nakon što je novi trenerna klupidebitirao trijumfom protiv Istre 1961, želja svih je nastavitii ostati u borbi za Europu., rekao jeTrener Bijelo-plavih odradit će tri treninga do utakmice Varaždinom što mu je dalou mogućnosti momčadi.Stjepan Tomas se nada i da će sepridružiti još netko od suigrača u rubrici strijelaca.Kada je riječ o utakmici protiv Varaždina, trener Bijelo-plavihje da će njegova momčad znati odgovoriti na agresiju domaćina., zaključio je Tomas.Optimističan je i, mladi ofenzivac, koji je u pobjedi protiv Istre 1961 asistirao za pobjedonosni pogodak., rekao je Bukvić.Kvalitetna ofenzivna igra Bukvića do sada je donijela do jedne asistencije, ali baš nitko ne sumnja da će ih biti još, kao i da će biti još golova., istaknuo je Bukvić.