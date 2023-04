jednokratnog novčanog primanja

Danas, 28. travnja počinje isplatakorisnicimaradi ublažavanja posljedica rasta troškova života.U skladu skorisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 16. ožujka 2023., jednokratno novčano primanje (JNP) dobit ćemirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenih u isplati mirovine za ožujak 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za ožujak 2023. godine ne prelazi iznos odi koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.Za ovu isplatu osigurano jeiz državnog proračuna.Zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 260 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 11.661.920,00 eurazamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 260,01 do 330 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 12.017.400,00 eurazamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 330,01 do 470 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 21.598.560,00 eura, azas mirovinom od 470,01 do 610 eura jednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 10.460.100,00 eura iz državnog proračuna.