[Sponzorirani članak]

Svaki se dan susrećemo s novim, ali samona svijetu to diže na novu razinu –. Riječ je o najvećoj svjetskojkoja svojim trkačima nudi nekoliko. Godišnje se održi više odu 40-ak zemalja svijeta. Upravo ta utrka po prvi se puta održava u Hrvatskoj, točnije, pod nazivom– kategorija u kojoj sudionici trebaju proći stazu od 5 kilometara na kojoj ih čeka 20 prepreka.– kategorija čija je staza dugačka 10 kilometara, a 25 prepreka koje se na njoj nalaze bit će pravi izazov za one hrabre.– kategorija je za prave fitness zvijeri koje su fizički, ali i psihički spremne proći 30 prepreka na stazi dugoj 21 kilometar.– izazov je za najmlađe Spartance dobi od 4 do 14 godina, a duljine staze od 0.8 do 3 kilometra ovise o dobnoj kategorijiPrepreke koje će natjecatelje testirati na svakom koraku staze su raznovrsne te varirajuNatjecatelj može pokušatikoliko god puta je to potrebno dok ju, no ako ju ipak ne može prijeći kažnjava se stzv. '''', a ako se radi o natjecatelju u kategorijama gdje seonda se kažnjava s kaznenim krugom. To se ne odnosi na prepreke koje natjecatelj mora obavezno proći prije nego što nastavi sa svojom utrkom kao ni na prepreke za koje natjecatelj ima samo jedan pokušaj prelaska.Veliki dio ovog natjecanja okarakteriziran je ičija je snaga najuočljivija na utrkama kada si natjecatelji međusobno pomažu prijeći prepreke i bodre jedni druge do cilja utrke. Na utrci se mogu vidjeti razni profili ljudi, a mogu se upoznati i natjecatelji koji su na Spartan došli dokazati sami sebi da mogu završiti ovaj teški izazov unatoč fizičkim i mentalnim poteškoćama.Svi zainteresirani za ovaj jedinstveni događaj mogu se prijaviti za natjecanje ili volontiranje na službenoj internetskoj stranici