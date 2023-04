osmo popularno-znanstveno događanje

Goran Faletar

50 nijansi crne: depresivni poremećaj u jeziku i predodžbi

depresija

10 do 15%

ozbiljnih emocionalnih, psihičkih i tjelesnih poteškoća

složeno, emotivno i često apstraktno iskustvo

mraka

omeđenog prostora

Tekst i foto: Domagoj Kostanjevac, suvoditelj Otvorenog četvrtka

U četvrtak, 27. travnja 2023., održano jeu sklopukao dijela projekta popularizacije znanosti, redoviti profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, održao je predavanje „“.Iako je vrlo čest i ozbiljan psihički poremećaj,i osobe oboljele od depresije još su često stigmatizirane. Statistički podaci govore daopće populacije pati od depresije. Riječ je o stanju koje može dovesti do nizakoje mogu izrazito otežati funkcioniranje osobe u poslovnom i privatnom okruženju. Unatoč velikoj istraženosti i tomu što se o njoj sve više govori, postoje još brojni mitovi vezani uz depresiju. Npr. da je znak karakterne slabosti, izgovor za lijenost, da su depresija i antidepresivi samo zavjera farmaceutske industrije itd.Kao i ostale bolesti, depresija je, stoga nam ju je teško pojmiti. Kako bi nam to bilo olakšano, pomažu nam metafore kao svojevrsna mentalna proteza za izražavanje o apstraktnim konceptima u jeziku. Iako često metafore smatramo dijelom samo poetskog jezika, one su zapravo dio naše svakodnevne komunikacije. Tako često čujemo da je netko nekog pobijedio u raspravi, kažemo si da nam nešto ne može ući u glavu, a kad je netko loše, skloni smo reći da je potonuo. U ovom predavanju predavač je pokazao da postoje različite metafore kojima se služe osobe oboljele od depresije, kako u međusobnoj komunikaciji tako i u komunikaciji s liječnikom.Tako će o svom stanju govoriti kao o praznini, zatim su tu metafore(depresija se opisuje kao mračno područje). Tu je i metafora(osobe oboljele od depresije govore da ne mogu pronaći izlaz). Uočavaju se i metafore utapanja, zatim metafora fizičkog tereta (depresija kao teret koji se ne može izdržati). Naravno, pitanje je koliko su te metafore konvencionalizirane, odnosno poznate široj populaciji, ali je sigurno da su česte i poznate osobama oboljelim od depresije. Proučavanje tih metafora sa stajališta lingvistike može pripomoći njihovu popisivanju, boljem prepoznavanju te služiti kao pomoć psiholozima i medicinskim stručnjacima u komunikaciji s osobama oboljelim od depresije (u postavljanju dijagnoze, terapiji i posljedično izlječenju).Na kraju predavanja razvila se zanimljiva rasprava, a oni koji nisu mogli doći poslušati predavanje, mogu pronaći snimku na YouTube-kanalu Otvorenog četvrtka. Otvoreni četvrtak nastavlja sa svojim događanjima krajem svibnja.