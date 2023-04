srijede, 26. do nedjelje, 30. travnja

Europe Youth Series Croatia Open

Europska stolnoteniska federacija

Hrvatski stolnoteniski savez i STK Vodovod

prvi grad

Gradski vrt

Azerbajdžana, Hrvatske, Češke, Belgije, Cipra, Njemačke, Gruzije, Grčke, Crne Gore, Portugala, Slovenije i Mađarske

Osijeka

Podgorica (Crna Gora), Plzen (Češka), Loutraki (Grčka), Nevesehir (Turska)

Od, Osijek će biti domaćin turniraRiječ je o novoj seriji turnira za mlade, pokretač svega je(ETTU), a organizatori su. Tako će Osijek ući u povijest kaou kojem je pokrenuta ovakva serija turnira za mlade.Turnir, koji se igra u dvorani, će započeti prvim kolom grupne faze u natjecanjima mješovitih ekipa u kategorijama do 13 i do 15 godina. Grupna faza za dječake i djevojčice do 15 godina pojedinačno na rasporedu je u petak, a parovi počinju ubrzo nakon toga.Na turniru će se natjecati igrači iz. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina nastupit će 53 dječaka i 42 djevojčice. U pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina nastupit će 29 dječaka i 21 djevojčica.Hrvatske boje u konkurenciji do 15 godina branit će 16 dječaka i 17 djevojčica, dok će u kategoriji do 13 godina nastupiti osam dječaka i isto toliko djevojčica.U ovoj kalendarskoj godini igrat će se ukupno pet turnira Europe Youth Series, a gradovi domaćini, osim, bit će