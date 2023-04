RK Zamet

otpisan

motivirano

Vašarevića i Purića

Dine Hećimovića

Znali smo da nas očekuje teška i tvrda utakmica u kojoj ekipa Zameta nema što izgubiti, a nama pobjeda itekako znači za ostanak u ligi bez kvalifikacija. Na početku se tako vidjela nervoza u našim redovima, ali pred kraj prvog poluvremena smo uspjeli povesti i otići na odmor s minimalnom prednošću. U nastavku smo malo pojačali obranu, a samim time je i rezultat otišao u našu korist te se vraćamo u Osijek s važnim bodovima. Čestitam Zametu na pruženom otporu, a na nama je da se pripremimo za zadnje kolo u kojem nam dolazi Ribola Kaštela i pokušamo potvrditi svoj ostanak

Daga Kovačevića

Lukca

Karlo Vašarević

Matej Zrno i David Čičak

Dino Hećimović

Marko Pikec

Damir Vučko

Matija Perkov

Tino Viskić

Tekst i foto: RK Osijek

Rukometaši Osijeka korak su bliže izravnom osiguranju ostanka u Paket24 Premijer ligi bez odigravanja dodatnih kvalifikacija. U sklopu 9. kola Lige za ostanak, na svom posljednjem gostovanju, uspješno su svladalis 31:29.Nisu Osječani lako došli do tih bodova u Rijeci. Iako je Zameti otprije je poznato da će sljedeće sezone igrati u nižem rangu, domaćini su vrlootvorili susret i dobro namučili osječki sastav. Ušli su Riječani agresivno u utakmicu, pa su već nakon pete minute imali lijepu prednost 4:1. No, rukometaši Osijeka odmah su odgovorili pa prekoporavnali. Vodila se dosta ravnopravna borba, rezultat je uglavnom bio izjednačen, a onda je Zamet mini-serijom došao na plus dva (13:11). Ipak, do kraja prvog dijela gosti su to uspjeli nadoknaditi, a onda i povesti pogotkom vratarau posljednjoj sekundi poluvremena.Zamećani su preokrenuli na samom otvaranju drugog dijela susreta, a onda se utakmica krenula prelamati. Zabijali su Lukac, Zrno i Ninaj te doveli Osijek na plus dva. Nije sve bilo gotovo, ostalo je još 20-ak minuta igre, ali Osječani od te 38. više nisu izgubili svoju prednost. Uspjeli su domaćini u još tri navrata doći na minus jedan, ali Kovačevićeva momčad bila je odlučna u svom naumu da se u Osijek vrati s dva boda. Ključan trenutak bio je u 49. minuti kada se mini serijom odvojila na pet golova prednosti, pa je tako u 51. minuti na semaforu stajalo 23:28. Pokušali su riječki igrači odgovoriti, posebno raspoložen bio je kapetan Damir Vučko koji je u četiri minute zabio četiri pogotka, ali ni on nije uspio ozbiljnije ugroziti Osječane. S dva gola u posljednje dvije minute domaćini su smanjili na minus dva pa je konačan rezultat pokazivao 29:31.“, rekao je nakon utakmice Martin Lukac, jedan od najboljih pojedinaca u kadru. Osijekov pivot imao je stopostotnu realizaciju sa šest postignutih pogodaka, a tri su pogotka bile 'eksplozije' iz daljine.Osim, raspoložen je bio ikoji je ponovno upisao dvoznamenkasti broj golova – 11.upisali su po četiri pogotka, aje obranio deset udaraca te se i sam upisao u strijelce. Kod gostiju je najbolji strijelac biosa sedam golova,upisao je 6, aje pet puta zatresao mrežu.zaustavio je 11 šuteva.Stanje na ligaškoj ljestvici dodatno se zakompliciralo. Osijek je ovom pobjedom zauzeo šesto mjesto s 19 osvojenih bodova. Za drugoplasiranim Trogirom zaostaje tek bod, ali i za „vratom“ im diše KTC koji je sedmi sa 17 bodova. Stoga, Osijekovim rukometašima potreban je barem bod u sljedećem, zadnjem kolu kako bi ostanak bio siguran. Ovise isključivo o sebi, a sezonu završavaju na domaćem parketu Zrinjevca na kojem nisu izgubili od sredine studenog. Nadamo se da će se taj niz nastaviti i za dva tjedna kada im u goste stiže Ribola Kaštela.